Dopo una lunga assenza dai palinsesti Rai, venerdì 14 febbraio, alle 21:20, partirà ufficialmente la terza stagione di The Good Doctor. Per questa data, Rai 2 trasmetterà infatti i primi due episodi dell'edizione 2020.

Le puntate, intitolate rispettivamente "Disastro" e "Debiti", ripartiranno esattamente dagli eventi trasmessi nel finale della scorsa stagione quando Shaun Murphy è stato reintegrato nell'organico del St. Bonaventure Hospital grazie all'intercessione del dottor Marcus Andrews.

Spoiler The Good Doctor: Audrey Lim scatena la competizione tra gli specializzandi

A pochi giorni dal debutto di The Good Doctor 3, le prime anticipazioni sulle prossime storyline dei protagonisti hanno già iniziato ad invadere il web. In particolare, il primo personaggio di cui si ha traccia è proprio il protagonista. Come noto ai più affezionati telespettatori del Medical Drama, Shaun Murphy ha infatti chiesto a Carly un appuntamento romantico. L'andamento della serata verrà mostrato al pubblico proprio nella season premiére.

Tramite una serie di flashback i fan dello specializzando scopriranno quindi quanto accaduto con la nuova fiamma del protagonista. Fortemente provato dai recenti avvenimenti con la Lever, Shaun deciderà dunque di dedicare tutte le sue energie al lavoro proponendo un intervento estremamente innovativo.

Nel frattempo, in ospedale, il nuovo assetto gerarchico metterà alla prova la dottoressa Lim. Da poco promossa a capo di chirurgia del St.

Bonaventure Hospital, la donna annuncerà la possibilità - per gli specializzandi - di condurre un intervento come primo operatore. Una situazione che genererà non poca competizione tra le matricole. In particolare, la dottoressa Morgan Reznick e il dottor Alex Park si scontreranno per aver la possibilità di operare un paziente.

Claire Browne riceve l'inaspettata visita della madre

Il secondo episodio di The Good Doctor 3, si concentrerà invece sul personaggio di Claire Browne.

La dottoressa, dopo aver aiutato Shaun a comprendere i reali sentimenti che lo legano a Carly, riceverà un'inaspettata visita che la colpirà parecchio. Alla porta della specializzanda si presenterà infatti la madre.

Nel frattempo Audrey Lim dovrà fare i conti con le rimostranze di una coppia di genitori che accuseranno Neil Melendez di aver commesso un errore. Una situazione difficile da gestire che porrà la dottoressa di fronte ad una scelta quasi impossibile. Infine Marcus Andrews, dopo esser stato reintegrato nell'organico del St. Bonaventure Hospital, si prenderà cura di un uomo brutalmente ferito durante il disperato tentativo di fermare un abuso sessuale.