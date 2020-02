Tensione alle stelle nel corso della puntata del trono over di Uomini e Donne andata in onda oggi, 6 febbraio 2020, su Canale 5. Dopo la parentesi dedicata a Riccardo Guarnieri e Ida Platano, che si sono soffermati sui recenti sviluppi della loro love story, Maria De Filippi ha chiamato Barbara De Santi al centro dello studio. Quest’ultima ha iniziato a frequentare Marcello, ex corteggiatore di Gemma Galgani, ma la relazione si è arenata nel giro di pochi giorni. In particolare la dama ha rimproverato al cavaliere di averla snobbata e di non riuscire a comprendere i motivi del suo atteggiamento: “Eppure sono ironica e abbastanza intelligente” - ha riferito l’insegnante.

Nella discussione si è inserito Mattia e gli animi si sono ulteriormente surriscaldati con la dama che è inciampata e caduta e, dopo essersi rialzata, ha lanciato una scarpa verso Marcello.

L’episodio ha scatenato i fan del dating show con il filmato dello scontro che è diventato virale nel giro di pochi minuti. In tanti sono convinti che la questione avrà un seguito e che tra la De Santi e l’uomo ci sarà un nuovo round. Di certo non accadrà nella prossima puntata visto che Barbara, come riferito da Il Vicolo delle News, non era presente alla registrazione del 30 gennaio del trono over.

Uomini e Donne, Barbara nel mirino per la conoscenza con Marcello

Barbara De Santi era finita nel mirino degli opinionisti di Uomini e donne quando la dama aveva annunciato di aver iniziato a frequentare Marcello nonostante la differenza di età. In particolare, Gianni Sperti si era mostrato scettico ed aveva riferito che la dama non era realmente interessata all’ex corteggiatore di Gemma Galgani sottolineando che, probabilmente, si era avvicinata all’uomo solo per questioni economiche.

Chiaro il riferimento alle affermazioni dell’insegnante che aveva riferito di aver trascorso una piacevole serata con il cavaliere evidenziando che quest’ultimo era andato a prenderla con una Porsche.

Sulla falsa riga dell’opinionista Armando Incarnato che aveva accusato la dama di frequentare persone che non le piacciono realmente, Barbara De Santi aveva respinto con fermezza le accuse ma un nuovo colpo di scena è maturato nel corso della puntata odierna del trono over di Uomini e Donne.

La dama rompe con l'ex corteggiatore di Gemma e viene rimproverata da Gianni Sperti

Prima di soffermarsi sugli sviluppi della sua conoscenza con Marcello, la mantovana ha ricevuto alcuni biscotti al cioccolato per innalzare il suo livello di zuccheri, visto che aveva riferito di aver accusato un giramento di testa. La dama ha poi riferito che l'uomo ha cambiato improvvisamente atteggiamento nei suoi confronti e che si è eclissato nonostante l’interesse iniziale. Dall’altra parte il cavaliere non ha nascosto di essere sorpreso ed ha replicato all’accusa di averla ‘scaricata’ in fretta in albergo: “Mi ha detto che era stanca e che io puzzavo di fumo”.

La discussione si è ulteriormente accesa quando Mattia ha fatto notare a Barbara che sono gli altri a dover dire se è ironica e intelligente. A questo punto la De Santi si è alzata per tornare al suo posto ma è inciampata nella sedia ed è finita per terra. Il battibecco è degenerato quando Marcello ha invitato la mantovana a farsi curare da un buon medico.

Quest’ultima ha perso le staffe ed ha lanciato una scarpa verso il cavaliere con Armando che ha fatto notare all’insegnante che certi atteggiamenti sono esagerati. Nel contempo Gianni Sperti ha rimproverato Barbara per aver gettato il cibo con la dama che si è prima scusata e poi si è alzata ed ha mangiato le briciole lasciando tutti di stucco: “Sono immune agli anticorpi”.

Da rilevare che, per ora, non c’è stato un sequel dello scontro tra Marcello e la De Santi in quanto quest’ultima non è tornata in studio in occasione della registrazione del 30 gennaio del trono over.