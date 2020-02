All'interno della casa del Grande Fratello Vip 4 potrebbe nascere la prima coppia di quest’anno: stiamo parlando di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Durante una chiacchierata con Antonio Zequila, il 29enne romano ha ammesso di essere interessato all'ex moglie di Francesco Sarcina.

Sabato 1° febbraio gli autori del reality-show di Canale 5 hanno organizzato una serata anni 90'. Sulle note del brano ‘Mille giorni di te e di me’, Paolo e Clizia hanno ballato un lento. La Incorvaia sembra avere apprezzato il ballo romantico.

Il figlio di Eleonora Giorgi prima ha dato un bacio sulla guancia di Clizia, poi all'orecchio le ha sussurrato: "L'ultimo regalo per questa serata perfetta".

Le ultime dichiarazioni di Paolo su Clizia

L'intesa tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è sempre più evidente; il primo a notare il colpo di fulmine tra i due giovani era stato Michele Cucuzza. Quest'ultimo addirittura aveva spronato il suo coinquilino a fare il primo passo verso l'influencer, prima che fosse troppo tardi. Lo scorso sabato anche Antonio Zequila ha invitato Paolo a fare i suoi passi con Clizia.

L’attore campano ha invitato il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro a dare ascolto al suo cuore: "Dovresti vivertela una storia qui dentro". In un primo momento il 29enne romano ha tentennato, poiché Ciavarro ha rivelato di non essere abituato ad ascoltare solamente il cuore ma anche la ragione. Poi il gieffino è ritornato sui suoi passi ed ha ammesso di non essere indifferente al fascino della Incorvaia: "Non te lo nascondo, si vede, è evidente, ora vediamo.

Non è perché sto qui dentro".

A questo punto tra i due concorrenti del GF potrebbe accadere di tutto. Ricordiamo, che Ciavarro junior non si era mai dichiarato fino ad oggi. Addirittura, parlando con Rita Rusic aveva rivelato che non era scattata alcuna attrazione fisica.

Clizia Incorvaia frena su Paolo

Paolo Ciavarro ha le idee chiare su Clizia Incorvaia. Al contrario l'ex moglie di Francesco Sarcina al termine dell'ottava puntata del Grande Fratello ha frenato sul rapporto instaurato con il 29enne romano.

La gieffina ha rivelato a Licia Nunez di non avere apprezzato il modo in cui è stata presentata la clip sul rapporto instaurato con Paolo: “È come se vedessimo l'album di nozze non consumate.” Secondo la Incorvaia tra lei e Ciavarro c’è affinità, ma al momento non è accaduto nulla: "Fuori si sono fatti i film". Nella chiacchierata con la Nunez, Clizia ha lasciato intendere che fuori dalla casa più spiata d’Italia c’è una persona che la sta aspettando. Infine la Incorvaia nei giorni scorsi aveva confidato a Rita Rusic che la differenza d'età con Ciavarro per lei era un ostacolo.