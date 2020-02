Al termine dell'ottava puntata del Grande Fratello Vip 4, Clizia Incorvaia ha voluto fare chiarezza sul rapporto che ha instaurato con Paolo Ciavarro. L'ex moglie di Francesco Sarcina durante una chiacchierata confidenziale con Licia Nunez ha smorzato l'entusiasmo dei fan che già pregustavano la nascita della prima coppia in quest'edizione del programma.

Clizia e Paolo, fin dai primi giorni di reclusione nella casa più spiata d'Italia, hanno mostrato di avere un bel feeling. Del resto, era stata la stessa influencer di Pordenone ad asserire - parlando con Paola Di Benedetto - che Ciavarro rispetto ad Ivan Gonzalez si avvicinava maggiormente al suo ideale maschile.

Clizia e il suo rapporto con Paolo: 'Non ci siamo baciati'

Durante la puntata del 31 gennaio del Grande Fratello Vip 4, Paolo Ciavarro ha ricevuto una sorpresa dalla mamma Eleonora Giorgi. Prima di far entrare l'attrice in casa, gli autori hanno mostrato al concorrente capitolino una clip che riassumeva i momenti più belli vissuti con Clizia Incorvaia.

Al termine della trasmissione, Clizia si è sfogata con Licia Nunez, dicendo chiaramente di non aver apprezzato il modo in cui è stato presentato il suo rapporto con Paolo: "Siamo stati presi un po' alla sprovvista, è come se tipo vedessimo l'album di nozze non consumate".

La concorrente friulana ha ammesso che tra lei e il romano c'è un'affinità, ma al contempo ha sottolineato che finora non c'è stata nessuna dichiarazione d'amore. A questo punto, Licia ha invitato la coinquilina a riflettere bene su come impostare la sua vicinanza a Paolo, poiché in televisione è passato un messaggio diverso da quello di una semplice amicizia: "Come dice Alfonso (Signorini, ndr) l'amore potrebbe nascere".

La Incorvaia ha ribattuto che tra lei e Ciavarro Junior non c'è stato nemmeno un bacio fino ad oggi, puntualizzando: "Non abbiamo fatto niente".

Da quanto è emerso dalla chiacchierata tra Licia e Clizia, quest'ultima probabilmente fuori dalla casa di Cinecittà ha già un'altra persona che la sta aspettando. L'influencer ha dichiarato che finora è sempre stata se stessa dinanzi alle telecamere, ma nonostante ciò non intende parlare direttamente della sua vita privata.

Infine ha spento l'entusiasmo dei telespettatori dicendo seccamente: "Fuori si sono fatti i film".

La Incorvaia aveva già palesato dei dubbi a Rita Rusic

I dubbi di Clizia Incorvaia sul suo rapporto con Paolo Ciavarro non sono stati mostrati nel filmato trasmesso durante la puntata del Reality Show di venerdì 31 gennaio. La modella, infatti, già in precedenza si era confrontata con Rita Rusic, manifestando una certa titubanza per la differenza d'età che intercorre tra lei e il figlio di Eleonora Giorgi.

Rita Rusic aveva provato a rassicurarla, dicendole che l'età non è mai un ostacolo all'interno di una coppia, giacché sono altre le questioni che possono creare dei problemi.

Inoltre, Clizia Incorvaia anche in quell'occasione aveva rivelato che fuori dal Grande Fratello al momento ha una situazione privata piuttosto complicata. Ricordiamo che la gieffina di Pordenone è reduce dalla tormentata separazione con il cantante de Le Vibrazioni, Francesco Sarcina.