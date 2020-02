Domenica 2 febbbraio è stata trasmessa una nuova puntata di Live - Non è la d'Urso. La padrona di casa ha voluto nel suo programma la neo eliminata del Grande Fratello Vip 4, Rita Rusic. L'ex concorrente del reality-show di Canale 5 si è tolta qualche sassolino dalla scarpa, in merito all'accentuata rivalità con Adriana Volpe. Ma non solo: l'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori è tornata a parlare anche dello scontro avvenuto nella casa con Valeria Marini.

Rita e Adriana sono state protagoniste di un acceso scontro all'interno della casa più spiata d'Italia.

La Rusic non ha mai compreso il motivo delle nomination dell'ex conduttrice Rai. L'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la seconda nomination di Adriana Volpe ai danni della croata. Al culmine di un botta e risposta al vetriolo, Rita ha rimproverato la sua coinquilina dicendole di smetterla di avere un atteggiamento da 'maestrina'.

Rita Rusic contro Adriana Volpe

Nel salotto di Barbara D'Urso, Rita Rusic ha cercato di dare una spiegazione al comportamento che Adriana Volpe ha avuto con lei.

Secondo la produttrice, l'ex conduttrice Rai si è messa contro di lei senza un motivo valido. Inoltre, Rita avrebbe dedotto che la sua coinquilina non avrebbe digerito la sua copertina di Chi in rappresentanza delle donne del GF Vip e l'intervista a Verissimo.

Nell'argomentare la presunta rivalità tra lei e la Volpe, la Rusic ha aggiunto: "Per Adriana questo è un periodo difficile, non lavora più e per lei il Grande Fratello Vip è tutto".

Parole che non sono passate inosservate sui social network: per l'ennesima volta alcuni utenti si sono schierati a favore della concorrente eliminata; altri invece hanno criticato le affermazioni dell'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori. In seguito alle parole di Rita Rusic non è escluso che Alfonso Signorini decida di fare incontrare di nuovo le due donne per un nuovo confronto.

La Rusic dice la sua anche su Valeria Marini

Durante l'intervista a Live - Non è la d'Urso, la conduttrice Mediaset ha fatto vedere alla sua ospite anche le ultime dichiarazioni rilasciate da Valeria Marini da Piero Chiambretti. Stando a quanto riferito da Rita Rusic i rapporti tra i figli e Vittorio Cecchi Gori andavano a gonfie vele; tutto si sarebbe incrinato quando il produttore cinematografico si è messo con la Marini.

Nel corso dell'intervista, la Rusic inoltre ha affermato di essere felice per aver ritrovato l'intesa con il suo ex marito. D'altronde non si possono dimenticare 18 anni passati insieme e due figli nati dal matrimonio.

Per quanto riguarda l'ingresso della prima donna del Bagaglino nella casa del GF, Rita ha tagliato corto: "Non è stato piacevole. Secondo te era divertente? Forse per gli altri sì, per me no, è la vita reale".