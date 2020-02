In seguito all'uscita di Serena Enardu dal Grande Fratello Vip 4 a causa del televoto, i concorrenti della casa più spiata d'Italia si chiedono cosa ne sarà di Pago. Il cantautore sardo infatti durante la dodicesima puntata del reality-show di Canale 5 è finito in nomination assieme a Licia Nunez. Secondo Patrick Ray Pugliese, Pacifico Settembre non avrebbe possibilità di proseguire il suo percorso.

L'ingresso di Serena Enardu, a detta di molti telesepettatori, avrebbe rovinato il percorso di Pago all'interno della casa di Cinecittà.

Sebbene i coinquilini del GF non possono sapere nulla di quello che viene al di fuori della casa, il pensiero di molti è identico a quello dei fan del programma. Secondo la maggioranza dei concorrenti del Grande Fratello, Pago da quando era entrata la sua fidanzata, si sarebbe isolato dedicando parte del suo percorso solo alla ricostruzione del suo rapporto sentimentale.

Le ultime dichiarazioni di Patrick

Patrick Ray Pugliese che è sempre più vicino ad Andrea Montovoli, sembra esser sicuro dell'eliminazione di Pacifico Settembre durante la prossima puntata del Grande Fratello Vip 4.

L'ex inviato di Striscia la Notizia durante una chiacchierata confidenziale con l'attore, ha dichiarato: "Io credo che Pago abbia esaurito il suo percorso". A pensarla in questo modo, è anche Montovoli: "Prima dell'arrivo di Serena, Pacifico era invincibile".

Nel corso della chiacchierata, Patrick non si è risparmiato dall'esprimere un giudizio negativo su Serena Enardu. Il gieffino è convinto che il cantautore sardo sia finito al GF solamente per come sono andate le cose a Temptation Island: "Ha pianto tre settimane".

Inoltre Pugliese, ha dichiarato che le cose non sono cambiate con l'entrata dell'ex tronista di Uomini e Donne. Al contrario, la donna sarebbe risultata poco amata agli occhi dei coinquilini, così come a quelli dei telespettatori.

Per questo motivo Patrick Ray Pugliese ha rivelato che secondo lui, Pacifico Settembre sarebbe rimasto bruciato dll'entrata di Serena. Poi il gieffino ha tagliato corto: "Pago ha finito il suo percorso qua dentro".

A gettare altra benzina sul fuoco ci ha pensato anche Andrea Montovoli. Quest'ultimo ha puntualizzato che tutti si sono scocciati della love story tra Pago e Serena.

Andrea Montovoli pronto per un confronto con Pago

Le parole di Andrea Montovoli a Patrick Ray Pugliese non fanno altro che confermare la sua delusione per il comportamento mostrato da Pacifico Settembre. Il giovane ha sempre dichiarato che, da quando Serena Enardu è entrata nella casa del Grande Fratello, il cantautore sardo si è isolato. Secondo l'attore, prima dell'ingresso della cagliaritana, lui e Pago avevano instaurato un bel legame che poi è andato perso.

Sulla base di queste affermazioni, Andrea Montovoli nel confessionale ha riferito di essere pronto per un confronto di chiarimento con il suo coinquilino.