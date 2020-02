Pace fatta tra Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia, i due inquilini della quarta edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini e dagli opinionisti televisivi Wanda Nara e Pupo. In particolare, il gieffino ha chiesto scusa alla showgirl, lei ha accettato le scuse, ma non ha ricambiato il gesto riguardo alla famosa storia della spinta.

Patrick offre una camomilla ad Antonella e le chiede scusa

Ricordiamo che i due concorrenti hanno litigato con toni molto accesi durante l'ultima puntata del GF Vip.

Inoltre, i due se ne sono dette di tutti i colori anche nei giorni precedenti alla messa in onda di lunedì 17 febbraio. La pace tra i due concorrenti, dunque, sembrava davvero impossibile. Però nelle scorse ore Patrick all'improvviso ha provato a ricucire i rapporti offrendo una camomilla alla donna, che lui stesso stava bevendo, e poi le ha chiesto scusa.

Queste le parole di Pugliese alla Elia: 'Volevo chiederti scusa, per essere stato troppo brutale con te. Io non sono una persona abituata a litigare in televisione'.

La showgirl ha prontamente accettato le scuse, però il pubblico del Reality Show di Mediaset non è ancora contento del tutto.

Gli utenti sui social criticano Antonella Elia

Infatti, i telespettatori e il pubblico sui social vorrebbero che anche Antonella si scusasse con Patrick per tutte le offese che gli ha rivolto e soprattutto per essersi inventata la spinta da parte del coinquilino. Il tutto ha suscitato la rabbia degli utenti sui social, che hanno aspramente criticato la gieffina per non aver ammesso le sue colpe.

Tra i vari commenti c'è chi ha scritto che Patrick è stato un gran signore, perché nonostante avesse ragione ha comunque chiesto scusa. Invece Antonella, nonostante le scuse ricevute, avrebbe continuato a comportarsi molto male.

Montovoli e Fernarda Lessa non si fidano di Antonella

Antonella Elia ha chiarito che lei prova dolore anche se viene toccata con un dito. Inoltre, la donna ha anche aggiunto che era rimasta sorpresa dall'atteggiamento di Patrick, perché si era davvero affezionata a lui, nonostante l'antipatia iniziale.

Patrick ha voluto tagliare corto e ha affermato di aver capito che lei l'ha vissuta come una spinta. Poi l'uomo ha aggiunto che i due sono simili in realtà, perché non sempre si capisce quando scherzano e quando invece fanno sul serio.

Infine, Pugliese ha confessato a Fabio Testi, Fernanda Lessa e Andrea Montovoli che secondo lui adesso la donna è stata "neutralizzata" e non li attaccherà più. Però, nonostante la pace tra i due concorrenti, gli altri inquilini non si fidano e sono convinti che presto Antonella Elia passerà di nuovo all'attacco.