Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia hanno fatto pace. I due concorrenti del Grande Fratello Vip 4, dopo la lite furiosa avvenuta in diretta lo scorso 14 venerdì febbraio, hanno avuto un chiarimento. In particolare, l’ex inviato di Striscia la Notizia ha rivolto le sue scuse alla showgirl torinese.

La settimana scorsa Antonella e Patrick avevano discusso, a causa dei piatti da lavare. Lo scontro tra i due poi ha preso una brutta piega, perché la Elia ha accusato il sui coinquilino di averla spinta.

Sebbene Pugliese sia ancora convinto della sua posizione, ha capito di aver esagerato con i toni.

Scoppia la pace tra Antonella e Patrick

In seguito allo scontro con Antonella Elia, Patrick Ray Pugliese è stato colpito da sensi di colpi per aver esagerato con i termini. Per questo motivo, una volta messo da parte l’orgoglio, l’ex inviato di Striscia la Notizia si è avvicinato alla showgirl torinese per un confronto: “Ho capito che tu l’hai vissuta come una spinta la mia reazione”. Patrick ha rivelato che è facile fraintendere la Elia per via del suo carattere.

A quel punto la diretta interessata ha spiegato di essersi vergognata per quanto avvenuto in puntata. Patrick allora ha precisato che in quel momento si è sentito in dovere di difendersi. Tuttavia in questo mese di convivenza “forzata” con Antonella Elia si è molto affezionato.

Durante il chiarimento con l’ex ragazza di Non è la Rai, Patrick ha cercato di spiegare alla sua coinquilina che non ci saranno più delle litigate così accese.

Inoltre ha puntualizzato che Andrea Montovoli ha avuto quel comportamento solo perché si è sentito in dovere di difendere un suo amico.

Patrick Ray Pugliese prima di concludere il suo discorso, ha ribadito l’affetto che prova per Antonella Elia. Quest’ultima a quel punto ha domandato come mai provasse un sentimento così forte in poco tempo. In risposta alla showgirl, l’ex inviato di Striscia la Notizia ha dichiarato: “Ho capito che non sei quella che appari, in realtà sei molto fragile”.

Andrea Montovoli deluso da Pago

Dopo l’uscita di Serena Enardu dalla casa del Grande Frarello Vip 4 per mano del televoto, Andrea Montovoli, Andrea Denver e Paolo Ciavarro si sono confrontati sul comportamento mostrato da Pago nelle ultime settimane. Montovoli ha precisato che Pacifico Settembre, dopo essersi dedicato alla vita di coppia, ora deve prendersi le sue responsabilità. In risposta al suo coinquilino Denver ha esclamato: “Pago ce l’ha a morte con te”.

In seguito alle affermazioni del modello italo-americano, l’attore ha dato adito ad uno sfogo nel confessionale. Il giovane ha riferito che all’inizio aveva instaurato un ottimo rapporto di amicizia con il cantautore sardo ma poi quest’ultimo si è allontanato.

Sulla base di queste parole, Andrea Montovoli si è detto pronto ad avere un confronto con il diretto interessato.