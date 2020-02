Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 24 febbraio a venerdì 28 febbraio, ci saranno tantissime novità e numerosi colpi di scena davvero interessanti. In particolare, Fernando Mesia rapirà Maria Castaneda, mentre a Puente Viejo arriverà Marina, la madre di Esther, che sarà pronta a smascherare sua figlia.

Nel frattempo, la sorellastra di Matias avrà incaricato la giornalista Irene, di indagare sull'infermiera Dori e su Clara, in quanto temerà che quest'ultima sarà in pericolo.

Infatti, Maria approfitterà dello stato confusionale della Vilches per farla confessare. Infatti, verrà fuori che l'amante del Mesia ha causato un incendio nell'orfanotrofio dove lavorava precedentemente e che ha portato alla morte di sei persone. Però la nipote di Raimundo Ulloa, nonostante le rivelazioni dell'infermiera, continuerà le sue terapie per ritornare a camminare. Invece Esther dovrà fare i conti con l'arrivo della sua madre biologica, ma continuerà il suo piano per derubare Don Berengario.

Mesia scoprirà il piano del sindaco e di Severo

Intanto a Puente Viejo arriverà Marina, e quindi Esther dovrà fare i conti con il suo passato e con tutte le bugie che ha raccontato a Don Berengario. In particolare, la ragazza aveva detto a quest'ultimo che sua madre è morta quando era una bambina. Poi, successivamente, Marina busserà alla porta della figlia, ma quest'ultima la caccerà perché vorrà evitare che il parrocco possa incontrare la donna.

Nel frattempo, Mesia nutrirà dei dubbi su Leal e Santacruz, non sarà più tanto sicuro che i due gli abbiano chiesto aiuto per sbarazzarsi di Francisca Montenegro. Poco dopo rientrerà nel paesino spagnolo Don Anselmo, ed Esther mentirà dicendo all'uomo di non aver mai visto prima d'ora Marina. Però, Dolores noterà una certa somiglianza tra le due donne e confiderà i suoi dubbi a Tiburcio.

Marina dirà la verità a Berengario

Intanto, Severo Santacruz e Carmelo Leal continueranno a portare avanti il loro piano per incastrare Fernando e diranno all'uomo di vedersi in una tenuta abbandonata con la scusa di parlare del piano contro Francisca. Successivamente, anche Irene e Meliton andranno al capannone, ma assisteranno solo alla fuga di Fernando. Quest'ultimo, non cadrà nella trappola di Carmelo e Severo e, dopo essere scappato dalla tenuta, rapirà Maria portandosela sulle spalle. Nel frattempo, Marina deciderà di andare in parrocchia e rivelerà tutta la verità a Don Berengario. A quel punto, Esther improvviserà e dirà che è accaduto un miracolo, però il parroco, di fronte alla sua vecchia fiamma, proverà un turbamento ed entrerà in crisi.