Sabato 15 febbraio, Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese sono stati protagonisti di uno scontro al vetriolo. I due concorrenti del Grande Fratello Vip 4 hanno discusso a causa dei piatti da lavare. Tra una parola e l'altra i due inquilini del reality-show di Canale 5 sono arrivati al punto di decidere, che non vogliono più parlarsi l'uno con l'altra.

Fino a ieri l'ex ragazza di Non è la Rai e l'ex inviato di Striscia la Notizia avevano instaurato un ottimo rapporto. Addirittura, la Elia si divertiva a fare dei massaggi al suo coinquilino per farlo rilassare.

Nella giornata di sabato, però, la pace tra i due si è interrotta. Ovviamente, lo scontro tra Patrick e Antonella ha spaccato anche l'opinione degli altri concorrenti.

Antonella e Patrick: botta e risposta al vetriolo

Lo scontro tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese si è consumato in cucina. Quest'ultimo ha confessato che avrebbe lavato i piatti, ma per l'ultima volta; poi, ognuno avrebbe lavato il suo. Allora la Elia avrebbe fatto notare al suo coinquilino, che non era possibile fare una cosa del genere.

Il modo di pensarla differente ha portato i due concorrenti del GF ad uno scambio di battute piuttosto acceso. Patrick è letteralmente sbottato contro Antonella, dandogli della falsa. La diretta interessata non è restata affatto in silenzio, al contrario ha etichettato Patrick come un grandissimo maleducato visto che l'ha mandata a quel paese. Poi, Antonella Elia ha esclamato: "Finalmente è venuto fuori chi sei veramente, ci abbiamo messo un mese ma ce l'abbiamo fatta.

E' tutta una finzione il tuo essere clown". Di fronte alle ultime affermazioni della 57enne, Pugliese ha replicato nuovamente confessando alla sua coinquilina di essere forte e di non cadere nelle provocazioni.

Clizia e Paola Di Benedetto commentano lo scontro tra Antonella e Patrick

Dopo lo scambio di battute al vetriolo tra Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia, quest'ultima ha dato adito ad un duro sfogo con Clizia Incorvaia e Paola Di Benedetto.

La Elia ha ammesso che Patrick prima fa l'amico di tutti, poi come può pugnala alle spalle. Un pensiero che avrebbe trovato d'accordo la modella vicentina: "Stavolta ha toppato". La blogger di Pordenone invece per rimarcare il pensiero di Antonella, ha precisato che i cavalli di razza spesso si vedono all'arrivo.

Mentre questa è stata la reazione di Antonella Elia, Patrick in giardino ha trovato conforto con Fernanda Lessa. L'ex inviato di Striscia la Notizia ha etichettato la sua "rivale" come una donna calcolatrice, machiavellica e falsa. Poi ha lanciato l'affondo finale: "Qualsiasi cosa dica entra e esce, è trasparente".

A quanto pare sembra che anche Antonella Elia abbia la stessa opinione del suo coinquilino: "Non ci parlo più".