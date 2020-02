A seguito della bufera scatenata dalle frasi gravi pronunciate da Clizia Incorvaia all'indirizzo di Andrea Denver, la produzione del Grande Fratello Vip, poche ore fa, ha reso noto che il televoto di questa settimana è stato annullato. Come si legge nella nota diffusa da Mediaset, potrebbero essere presi dei seri provvedimenti disciplinari (forse proprio contro la gieffina) e che verranno comunicati nello specifico, nel corso della puntata del Gf Vip di lunedì 24 febbraio. Per la Incorvaia potrebbe arrivare la squalifica, così come chiedono a gran voce gli utenti del web.

Il Gf Vip annulla il televoto e annuncia provvedimenti disciplinari

Dopo giorni di proteste da parte del pubblico del Gf Vip, Mediaset e la produzione del Reality Show, hanno preso posizione in merito alle ingiurie rivolte da Clizia Incorvaia ad Andrea Denver e, con una nota diffusa nel pomeriggio di domenica 23 febbraio, hanno comunicato che il televoto di questa settimana, che vede Clizia in nomination insieme ad Antonella Elia, Andrea Montovoli e Paola Di Benedetto, è stato annullato.

Come si legge nel comunicato, solo nel corso della diretta di lunedì 24 febbraio, si conoscerà nel dettaglio, il serio provvedimento disciplinare adottato nei confronti di un concorrente, che alla luce dei fatti, sembra essere proprio Clizia Incorvaia.

Come noto, l'ex di Francesco Sarcina, negli ultimi giorni, si è resa protagonista di una lite furiosa con Andrea Denver, reo di averla nominata. Le frasi gravissime utilizzate dalla gieffina nei confronti del modello, hanno indignato il pubblico del reality show, che ne ha chiesto con insistenza la squalifica.

La Incorvaia ad un passo dalla squalifica

Ciò che più ha lasciato senza parole i telespettatori e il popolo del web, è il fatto che Clizia ha dato del "pentito" e "Buscetta" a Denver.

Frasi irrispettose e che hanno fatto insorgere il pubblico del Gf Vip e non solo. Anche gli sponsor del programma in queste ultime ore, hanno preso posizione e si sono dissociati con fermezza dalla parole della concorrente, motivo per il quale, la produzione del Gf Vip si è vista costretta a prendere provvedimenti. Al momento non è dato sapere se sia proprio la Incorvaia la destinataria del provvedimento e se tutto ciò prevederà solo un' ammonizione o una squalifica vera e propria.

La maggioranza degli utenti social, auspicano che la concorrente venga cacciata dalla Casa di Cinecittà, dato che gli insulti rivolti a Denver, non possono essere tollerati da un programma che si rivolge a tutte le fasce di età. Solo nella puntata di lunedì sera, Alfonso Signorini svelerà la natura del provvedimento disciplinare e chi ne sarà il destinatario, mentre dalla nota diffusa da Mediaset, si viene a sapere che, a seguito dell'annullamento del televoto, i telespettatori che hanno già espresso il loro voto tramite sms, verranno rimborsati.