È bufera intorno a Clizia Incorvaia, la concorrente del Grande Fratello Vip che, dopo essere finita in nomination nella puntata di ieri sera 21 febbraio, ha dato in escandescenza prendendosela con il modello Andrea Denver, reo di averla nominata. Nella notte, vi è stata una una lite furiosa tra i due, con la gieffina che ha dato del 'senza pa...' ad Andrea il quale è finito addirittura in lacrime. Poche ore fa invece, Clizia ha rincarato la dose e, su tutte le furie, ha esclamato: 'Sei un Buscetta, un pentito'.

Parole che hanno fatto infuriare i fan del programma sui social, che ora ne chiedono la squalifica dal Gf Vip.

Gf Vip, Clizia furiosa con Denver dopo la nomination: 'Uomo senza pa...'

La diretta del Gf Vip di ieri 21 febbraio, è stata ricca di tensioni ed anche il dopo puntata non è stato da meno. Dopo aver saputo da Alfonso Signorini di essere finita in nomination, Clizia Incorvaia è esplosa facendo intendere di non averla presa affatto bene. Insieme a Clizia, sono finiti a rischio eliminazione anche Andrea Montovoli, Antonella Elia e Paola Di Benedetto.

Mentre gli altri tre nominati hanno preso di buon grado la decisione dei loro compagni, così non è stato per la Incorvaia, la quale si è infuriata con Andrea Denver, reo di averla nominata per futili motivi. Clizia è parsa fuori di sé, tanto da dare dell''uomo senza pa... e omuncolo scog...' al modello.

Il web insorge contro Clizia Incorvaia per gli insulti rivolti a Denver al Gf Vip

Dopo il duro attacco di Clizia, Denver è scoppiato in lacrime.

In sua difesa è corsa Adriana Volpe, che ha cercato di far notare a Clizia, come anche lei ha votato Montovoli, amico di Paolo Ciavarro. Subito sui social si è scatenata la bufera intorno alla ex di Francesco Sarcina, accusata di aver calato la maschera alla prima nomination, di essere egocentrica e di aver sempre nominato anche lei Patrick per futili motivi, così come ha fatto anche Denver con lei.

Le tensioni però, sono proseguite anche oggi, dato che, poche ore fa, alcune esternazioni con tanto di insulti all'indirizzo di Andrea Denver, hanno letteralmente fatto insorgere i fan sui social.

Al Gf Vip la Incorvaia dà del mafioso a Denver: 'Sei un Buscetta, un pentito', i fan sconcertati

La lite tra Denver e Clizia Incorvaia infatti, è proseguita anche oggi in piscina, dove la donna ha perso di nuovo le staffe, pronunciando delle frasi choc contro il modello: 'Sei un Buscetta, un pentito. Non parlo con gli uomini senza pa... come te'. Frasi che, come prevedibile, hanno indignato il web, dove moltissimi fan del Gf Vip la accusano di aver insultato Andrea utilizzando il nome di un mafioso.

Un modo di fare irrispettoso soprattutto verso le vittime di mafia e, per tale motivo, a gran voce, in molti ne chiedono la squalifica immediata.

In attesa di scoprire quali provvedimenti adotterà il Grande Fratello Vip nei confronti di Clizia Incorvaia per le frasi offensive e irrispettose nei riguardi di Denver, si ricorda che la nuova puntata del Reality Show di Alfonso Signorini, andrà in onda lunedì 24 febbraio in prima serata su Canale 5.