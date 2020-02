Sulla casa del Grande Fratello Vip 4 si sta abbattendo una vera e propria tempesta: Clizia Incorvaia è a rischio squalifica. La causa del provvedimento nei confronti della concorrente del reality-show di Canale 5, potrebbe arrivare a fronte delle frasi pronunciate nei confronti di Andrea Denver. Il fatto è accaduto nella giornata di sabato 22 febbraio: la blogger friulana dopo essere stata nominata dal modello italo-americano, è andata su tutte le furie. Nel corso di uno scambio di opinioni piuttosto acceso, Clizia ha esclamato nei confronti del suo coinquilino una frase gravissima: "Tu sei un maledetto Buscetta ...

Sei un pentito...".

In poco tempo le parole pronunciate da Clizia Incorvaia, sono finite al centro di una vera e propria bufera mediatica. Nella serata di sabato 21 febbraio, una persona si è recata fuori dalla casa ed ha urlato: “Denver l’Italia è con te, Clizia vergognati. Rischi la squalifica”. In giardino Paolo Ciavarro e Andrea Montovoli hanno subito capito, che la situazione fuori dal GF è degenerata. Mentre nella casa più spiata d’Italia alcuni coinquilini hanno capito la gravità della cosa, Antonio Zequila e Paolo sembrano minimizzare l’accaduto.

In particolare l’attore campano ha consigliato a Clizia, di giustificarsi usando un film.

Il GF chiude il televoto

In seguito a quanto pronunciato dall’ex moglie di Francesco Sarcina, gli sponsor hanno lanciato l’altolà alla produzione. Attraverso il proprio profilo Instagram alcune aziende che collaborano con il Grande Fratello, si sono dissociate dal comportamento di Clizia Incorvaia: “La nostra azienda non può in alcun caso giustificare espressioni del tenore usato dalla concorrente”.

A tal proposito la produzione del reality-show di Canale 5 ha deciso di annullare il televoto. Nel comunicato diffuso dagli autori si parla di provvedimenti disciplinari nei confronti di un concorrente, dopo che sono state pronunciate delle frasi inaccettabili. Ricordiamo, che Clizia Incorvaia si trovava in nomination assieme ad Antonella Elia, Paola Di Benedetto e Andrea Montovoli. Al momento non è chiaro se il Grande Fratello abbia deciso per una squalifica diretta della friulana o se abbia optato per una nomination diretta nella puntata di lunedì 24 febbraio.

Andrea Denver in lacrime

Andrea Denver ha nominato Clizia Incorvaia durante la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip. Il giovane veronese ha spiegato, che la friulana non sarebbe mai finita in nomination. Purtroppo, però, il modello avrebbe fatto male i conti: la Incorvaia è stata nominata anche da altri concorrenti. Dopo gli insulti della blogger, Andrea Denver è scoppiato in lacrime. Il giovane non solo non si aspettava un comportamento simile da parte della sua coinquilina, ma si è anche pentito.