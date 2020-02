La vita promessa, la mini Serie TV che vede come protagonista l'attrice Luisa Ranieri e l'attore Vittorio Magazzù, tornerà nuovamente in onda domenica 1 marzo 2020 come sempre su Rai1 alle 21:20 circa. Le anticipazioni della seconda puntata rivelano che Vincenzo Spanò (Francesco Arca) continuerà a tormentare Carmela Rizzo. Quest'ultima si prenderà cura della piccola Sarah. Alfredo, invece, vivrà la sua storia d'amore con Sharon, anche sé dovrà fare i conti con diverse situazioni complicate legati alla sfera economica.

La vita promessa, spoiler puntata dell'1 marzo: Vincenzo continua a tormentare Carmela

La trama della seconda puntata de La vita promessa, a cui gli spettatori assisteranno l'1 marzo 2020 su Rai1, rivelano che Rosa Canuto sarà determinata a lottare per la sua nuova vita che ha costruito insieme alla madre e ai suoi fratelli. Inoltre la giovane ora convive con un amico dopo la morte di l Michele, nonché il suo grande amore. Alfio e Maria, dopo aver realizzato il loro sogno di convolare a nozze, vivranno tranquillamente la loro vita da marito e moglie.

Purtroppo, però, il piccolo Turi sarà ancora molto diffidente nei riguardi del Genna, tuttavia ben presto l'uomo potrebbe conquistarsi la fiducia del ragazzino. Nel frattempo l'intraprendente Alfredo sarà sempre più concentrato sulla sua storia d'amore con Sharon. In seguito, il giovane Rizzo avvertirà ancora il carico della crisi economica che ha vissuto, tant'è che avvolte penserà di non essere all'altezza della sua fidanzata.

A tal proposito, un notevole invito da parte del primo cittadino di New York potrebbe cambiare la situazione in cui si trova.

La vita promessa: Antonio viene scagionato, Vincenzo continua a tormentare Carmela

Ma attenzione perché i colpi di scena proseguiranno nell'arco di tutto l'episodio. Infatti le anticipazioni della seconda puntata de La vita promessa onda prossima settimana, rivelano che Spanò, ormai stabilitosi in città, continuerà a ossessionare Carmela.

Quest'ultima, intanto, si occuperà a tempo pieno della piccola Sarah come se fosse figlia sua. Per finire, una volta comprovato che Vincenzo è ancora vivo e vegeto, il tribunale avrà l'obbligo di rimettere in libertà Antonio, che fu accusato proprio del presunto omicidio di Spanò, il quale adesso è nuovamente nella leva mafiosa. Insomma, si preannuncia un secondo appuntamento particolarmente ricco di nuove emozioni e di toccanti scene.

Dove rivedere le puntate de La vita promessa in replica streaming

In attesa che venga trasmessa la seconda puntata, ricordiamo ai telespettatori che non hanno avuto modo di seguire La vita promessa in prima visione su Rai 1, che potranno recuperare tutti gli episodi in replica online accedendo al sito Rai Play, inoltre è possibile scaricare persino l'applicazione completamente gratuita per smartphone.

Così, dunque, sarà possibile rivedere comodamente le puntate in streaming in qualunque momento della giornata sia da tablet che dal cellulare.