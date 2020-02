I concorrenti più indiscussi della quarta edizione del GF Vip, sono sicuramente Pago e Serena Enardu. Nelle ultime ore il cantante sardo è stato preso di mira dai fan del programma, per le parole omofobe pronunciate nei confronti di Licia Nunez lo scorso lunedì. L’uscita infelice del 48enne verso la sua coinquilina ha scatenato soprattutto la furia di Vladimir Luxuria, che oggi ha attaccato duramente il gieffino sui social.

Pacifico indigna i fan del GF Vip per l’uscita infelice fatta nei confronti di Licia Nunez

Pago, uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 4 condotto da Alfonso Signorini, nelle ultime ore è finito al centro dell’attenzione mediatica non soltanto per la lite avuta con Serena nella decima puntata del reality. Il cantante sardo già bersagliato dai telespettatori per essere considerato una marionetta nelle mani della fidanzata, di recente ha fatto delle affermazioni poco carine che hanno scatenato una vera e propria rivolta sul web e non solo.

Il 48enne mentre parlava con la Enardu, oltre a dirle di essere infastidito dalla sua vicinanza con Licia Nunez l’ha avvertita sulla possibilità che la stessa potrebbe manifestare un certo interesse verso di lei perché è omosessuale e pugliese. Le dichiarazioni infelici di Pacifico non sono piaciute nemmeno ad una nota conduttrice, nonostante l’influencer sarda abbia rassicurato il proprio amato dicendogli che l’attrice è una persona sincera con cui ha instaurato una bella amicizia.

Si tratta di Federica Panicucci, che nella giornata di oggi mercoledì 12 febbraio 2020 ha replicato alle parole pronunciate dal concorrente del GF Vip a Mattino 5 affermando: “Pugliese come se fosse una colpa. Io vorrei salutare gli amici pugliesi”.

Vladimir Luxuria attacca duramente Pago su Twitter

A criticare l’atteggiamento dell’ex marito di Miriana Trevisan ci ha pensato anche Vladimir Luxuria, che ha mostrato il proprio dissenso sui social.

L’ex parlamentare attraverso un post pubblicato sul suo canale ufficiale di Twitter si è scagliata contro il gieffino nella seguente maniera: “Da Pago sento che per una donna è meglio non avvicinarsi ad una lesbica che per giunta è pugliese. Nessuna gelosia può giustificare tanto pregiudizio e ignoranza”. Tra i numerosi commenti presenti sotto il pensiero della famosa opinionista di Live-Non è la D’Urso è comparso anche quello di Barbara Eboli, la compagna della Nunez, che oltre a far sapere pubblicamente di essere senza parole ha affermato che Pacifico avrebbe addirittura detto di essere disposto a togliersi un rene per far uscire Licia dalla casa di Cinecittà.

A questo punto per sapere se saranno presi dei seri provvedimenti da parte degli autori del GF Vip verso Pago, non resta che attendere la messa in onda del prossimo appuntamento serale in programma il 14 febbraio 2020.