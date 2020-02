Due concorrenti del GF Vip 4, nelle ultime ore si sono dimenticati anche della presenza delle telecamere. Si tratta di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, che la scorsa settimana dopo aver dimostrato di provare una forte attrazione fisica e un interesse reciproco si sono scambiati il primo bacio nella casa di Cinecittà. Dopo l’imbarazzo iniziale, nonostante ancora sia presto per poter parlare di amore, il figlio di Eleonora Giorgi e l’ex moglie di Francesco Sarcina hanno smesso di nascondersi. Dopo circa 30 giorni di permanenza nel famoso Reality Show, il 28enne e l’influencer si sono lasciati andare ad una passione travolgente nella piscina che non è passata di certo inosservata.

GF Vip: l’ex moglie di Francesco Sarcina pentita di aver baciato il Ciavarro

L’atmosfera nella casa del GF Vip continua a riscaldarsi, sia per i numerosi battibecchi e per la nascita di una nuova storia d’amore. I giorni scorsi Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia all’insaputa dei loro compagni d’avventura, si sono dati un bacio appassionato sotto le coperte verso le 3 di notte mentre si trovavano in giardino da soli e dopo aver bevuto qualche bicchiere di vino. L’ex moglie di Francesco Sarcina però in un momento di confidenze si è sfogata con Andrea Denver, facendogli sapere di sentirsi in colpa per l’avvicinamento che c’è stato tra lei e il figlio di Eleonora Giorgi.

La modella ha confessato al suo inquilino di avere un po’ d’ansia, poiché prima di entrare nella casa più spiata d’Italia frequentava un uomo da circa un mese. A differenza della Incorvaia, il Ciavarro non si è confrontato con nessun concorrente sulla questione.

Scoppia la passione tra Paolo e Clizia nella piscina del GF Vip

L’assistente di Forum in effetti è abbastanza riservato, visto che al momento sulla sua passata relazione con Alicia Bosco ha raccontato soltanto di essere felice che la sua ex fidanzata abbia ritrovato l’amore.

Al termine della decima puntata del GF Vip andata in onda su Canale 5 il 10 febbraio 2020, Paolo e Clizia dopo aver fatto capire al pubblico di essere pronti per viversi le emozioni, hanno catturato l’attenzione dei fan che seguivano la diretta della casa. Il Ciavarro e la Incorvaia nella notte tra lunedì e martedì si sono gettati in piscina, e baciati appassionatamente, non facendosi mancare abbracci e carezze.

Prima di scambiarsi delle effusioni spinte sotto l’occhio attento del Grande Fratello Vip che non ha distolto lo sguardo, i due concorrenti sono stati pizzicati dai loro compagni d’avventura che sono rimasti sorpresi nel vederli baciare. Il figlio di Eleonora Giorgi e l’influencer però, sono rimasti indifferenti alla reazione degli altri inquilini.