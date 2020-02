Due protagonisti della telenovela Una vita, nei prossimi appuntamenti italiani si ritroveranno dopo un salto temporale. Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) pur essendo sposata con il malvagio Eduardo, intraprenderà una tresca clandestina con Telmo Martinez (Dani Tatay). Quest’ultimo non appena avrà la possibilità di fare la conoscenza di Mateo, il figlio della ricca ereditiera, inizierà a porsi delle domande: l'ex parroco avrà il presentimento che la sua amata possa aver concepito il bambino con lui.

La cugina della defunta Celia, dopo aver smentito la tesi dell’ex rivale di Samuel Alday farà un gesto spiazzante. Lucia con le lacrime agli occhi e nel capitolo numero 973, confesserà ad Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) che il padre biologico di Mateo in realtà è veramente Telmo.

Una Vita, spoiler: Eduardo maltratta Lucia, il sospetto di Telmo

Gli spoiler spagnoli di Una Vita sugli episodi che occuperanno la rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, svelano che finalmente due personaggi saranno liberi di amarsi.

Tutto inizierà quando Lucia abbandonerà Samuel all’altare, con la certezza di voler stare al fianco di Telmo. In realtà la ricca ereditiera rinuncerà a fare il grande passo con il fratello di Diego, non appena si accorgerà che il Martinez si è tolto gli abiti talari per lei. A questo punto l’ex parroco di Acacias 38 e la Alvarado inizieranno ad organizzare le loro nozze, mettendo a conoscenza tutti gli abitanti del quartiere della loro intenzione.

Purtroppo in seguito la coppia farà i conti con nuovo ostacolo, che causerà l'ennesimo allontanamento. In particolare l’ex prelato non avrà altra scelta oltre a quella di dover lasciare la cittadina iberica, poiché verrà considerato il responsabile della sparizione del patrimonio della sua promessa sposa. Successivamente nelle trame dello sceneggiato Una Vita ci sarà un salto temporale di dieci anni, che tornerà ad essere caratterizzato da un triangolo amoroso.

Lucia pur avendo rimesso piede ad Acacias 38 in compagnia del marito Eduardo e del figlio Mateo si rigetterà tra le braccia del Martinez, quando le dimostrerà la sua innocenza riguardo a ciò che è accaduto in passato. Nel contempo il consorte della Alvarado si rivelerà essere un uomo crudele e violento dato che non perderà l’occasione per maltrattarla, invece Telmo comincerà a sospettare di poter essere il padre di Mateo.

Ursula apprende che Mateo è figlio del Martinez, la Alvarado punita dal marito

L’ex sacerdote deciso a scoprire la verità affronterà la donna che non ha mai smesso di amare, e le chiederà apertamente se il suo bambino è nato dalla loro relazione.

Dopo aver negato a Telmo che i veri genitori di Mateo sono loro, Lucia farà capire di aver mentito poiché confiderà un grande segreto ad Ursula. Quest’ultima diventata l’istruttrice del bambino della Alvarado, apprenderà che il diretto interessato in realtà è figlio del Martinez. La Dicenta oltre ad invitare la figlia dei marchesi di Valmez ad essere sincera con Telmo, farà di tutto per non farli più separare. Con il passare dei giorni la situazione si complicherà, poiché Eduardo su tutte le furie per aver appreso del tradimento della moglie le darà una severa punizione vietandole di uscire di casa senza di lui.

Ursula abbastanza preoccupata, consiglierà al Martinez di prendere le distanze da Mateo e di andarsene via da Acacias 38 al più presto possibile. Nonostante l’avvertimento della Dicenta, l’ex prelato non avrà nessuna intenzione di separarsi dalla sua dolce metà soprattutto quando a chiedergli di rimanere sarà proprio il piccolo Mateo. Per concludere Lucia anche se continuerà ad essere sottomessa dal perfido marito, farà un sospiro di sollievo quando Ursula le comunicherà che il Martinez non vuole lasciare il paese per nessun motivo.