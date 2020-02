Due concorrenti della quarta edizione del GF Vip fanno ancora parlare di sé. Si tratta di Pago e Serena, che dopo la fine della loro storia d’amore avvenuta a Temptation Island Vip hanno ritrovato la complicità perduta tra le mura della casa di Cinecittà. Dopo Pedro Settembre e Miriana Trevisan, anche Elga Enardu potrebbe dire la sua sotto i riflettori delle telecamere sulla coppia che continua a destare scalpore. L’influencer sarda nelle scorse ore è apparsa molto preoccupata sui social, ed ha lanciato un vero e proprio appello alla redazione del reality per poter avere un incontro con la sorella.

In una storia pubblicata su Instagram, Elga ha fatto capire di dover dare delle informazioni importanti alla gemella, che nel decimo appuntamento serale ha fatto i conti anche con le critiche dei familiari di Pacifico.

Pago non gradisce il like che Serena ha messo al tentatore Alessandro prima di partecipare al GF Vip

La decima puntata del GF Vip, che i telespettatori hanno visto ieri sera lunedì 10 febbraio 2020, è stata abbastanza ricca di tensioni. A movimentare la serata sicuramente sono stati i litigi tra Pago e Serena, che sono entrati in conflitto a seguito dell’entrata nella casa di Cinecittà di Pedro Settembre.

Quest’ultimo, oltre a far sapere al fratello di vedere la partecipazione di Serena al reality come un modo per mettersi in mostra ed intralciare il suo percorso, ha manifestato il suo disappunto per dei ‘like’ che l’ex tronista ha messo al tentatore Alessandro Graziani. L’artista sardo purtroppo ha considerato poco rispettoso nei suoi confronti l’atteggiamento molto libero della compagna verso il pallavolista, decidendo di chiudere subito la questione per non dar modo al diretto interessato di avere visibilità.

A questo punto l’influencer ha giustificato il suo gesto, sottolineando a Pacifico che Alessandro per lei è soltanto un amico, e di essere una persona sincera. Durante la diretta televisiva Pago e Serena hanno continuato a confrontarsi, arrivando ad alzare anche i toni. Alessandro ha commentato quanto accaduto nella casa più spiata d’Italia sul proprio profilo Instagram con le seguenti parole: “Lasciatemi fuori.

Non cerco pubblicità”. La gemella della Enardu, invece ha affermato attraverso un video: “Se uno nasce tondo non muore quadro”.

Elga Enardu desidera parlare con la sorella

A differenza di Pedro Settembre, che ha varcato la porta rossa per far aprire gli occhi al fratello, Elga ha bisogno di parlare con la sorella per dirle qualcosa riguardante la loro famiglia. Attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale, l’influencer sarda si è lamentata di non aver potuto parlare con la gemella di qualcosa che deve assolutamente sapere. Queste sono state le parole pronunciate da Elga: “Questa situazione mi sta facendo male.

Mi fa male il fatto di non poter comunicare con mia sorella e dirle alcune cose. Purtroppo al momento non è possibile, dobbiamo solo aspettare”. In particolare Elga nelle ultime ore ha fatto apprendere a coloro che la seguono di essere molto triste nel vedere Serena disperata, per le condizioni di salute del padre.

Nel contempo l’imprenditrice sarda ha avuto modo di esprimere il proprio pensiero sul ritorno di fiamma tra la sorella e Pacifico, dichiarando che non si tratterebbe di una questione di convenienza e che stanno facendo bene a viversi senza avere invasioni esterne. Per adesso non è possibile sapere se Elga avrà modo di riabbracciare la sorella anche soltanto per farle una sorpresa, visto che nella parte finale della puntata di ieri sera il direttore Alfonso Signorini ha messo al corrente Serena della ripresa del padre.