Il prossimo appuntamento serale del popolare Reality Show Grande Fratello Vip 4, lascerà sicuramente il pubblico con il fiato sospeso. Le anticipazioni della decima puntata in programmazione su Canale 5 il 10 febbraio 2020, svelano che ci saranno ben due ospiti. La prima è Miriana Trevisan, che tornerà nella casa di Cinecittà per parlare con Serena Enardu, che proprio nelle scorse ore ha avuto una lite accesa con il fidanzato Pago. Oltre all’ex moglie dell’artista sardo a varcare la porta rossa sarà Lory Del Santo, che desidera avere un confronto con Antonio Zequila.

Nel contempo la showgirl durante un’ospitata nella trasmissione condotta da Federica Panicucci ha fatto capire che la presunta storia d’amore tra lei e l’attore conosciuto anche come Er mutanda, in realtà non sarebbe mai esistita.

GF Vip, 10^ puntata: Zequila faccia a faccia con Lory Del Santo

Il 10 febbraio 2020, in prima serata e su Canale 5 verrà trasmessa una nuova puntata del programma condotto da Alfonso Signorini, e prodotto da Endemol Shine Italy. Dagli spoiler esclusivi diffusi da Mediaset si evince in anteprima che dopo l’ospitata di Eva Robin’s avvenuta lo scorso lunedì, ci sarà l’ingresso a sorpresa di Lory Del Santo.

La nota showgirl metterà piede nella casa di Cinecittà, per avere un confronto con un concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip. A trovarsi faccia a faccia con la 61enne sarà Antonio Zequila, che avrebbe avuto un breve flirt con l’ex gieffina molti anni fa. Si tratta del terzo confronto per l’attore detto Er Mutanda, che ha già avuto modo di parlare con Eva Robin’s e Valeria Marini per gli stessi motivi.

Intanto Lory Del Santo ospite a Mattino 5 il 3 febbraio 2020 ha lasciato intendere che tra lei e Antonio non sarebbe successo nulla, infatti ha pronunciato queste seguenti parole riferendosi al diretto interessato: ‘Mi ha bussato al camerino e mi ha detto sono Antonio Zequila, tu sei l’idolo della mia vita, vorrei conoscerti, l’ho invitato a cena e siamo diventati leggermente amici, nel senso che non lo avevo mai visto, era sconosciuto’.

Miriana Trevisan incontrerà Serena, Elia avrà delle delucidazioni sul presunto tradimento del fidanzato

L’attenzione dei telespettatori del Grande Fratello Vip questa sera sarà rivolta anche su Pago, che rivedrà la sua ex moglie Miriana Trevisan. A svelare la presenza di quest’ultima nel corso dell’appuntamento in onda nelle prossime ore è stato proprio Signorini, nello studio di Verissimo. Il direttore del settimanale Chi, a Silvia Toffanin ha fatto sapere che l’ex volto di Non è la Rai tiene molto a Pacifico e che non può più vederlo al fianco di Serena Enardu. Le affermazioni del conduttore del reality in realtà non hanno sorpreso più di tanto i fan, poiché nei giorni scorsi l’ex compagna del cantante sardo ha espresso la sua opposizione sull’entrata dell’influencer sarda come concorrente nella casa più spiata d’Italia.

La showgirl nel corso di un’intervista, rilasciata sulle pagine della rivista Spy ha ammesso che suo figlio Nicola ha smesso di seguire il padre proprio da quando si è ricongiunto con l’ex tronista. Infine tra i vari argomenti della nuova puntata, ci sarà l’avvicinamento tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia che nelle ultime ore si sono scambiati il primo bacio. Antonella Elia invece potrà ricevere delle delucidazioni, riguardo al probabile tradimento del fidanzato Pietro Delle Piane, colto in flagrante di recente tra le braccia della sua ex fidanzata Fiore Argento.