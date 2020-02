La presenza di Serena Enardu nella quarta edizione del Grande Fratello Vip continua a far discutere. Durante la messa in onda del decimo appuntamento serale del reality condotto da Alfonso Signorini, l’influencer sarda ha avuto modo di apprendere che la famiglia di Pago non è felice della sua riappacificazione con il cantante. A puntare il dito contro la 43enne ci ha pensato Pedro Settembre che ha messo piede nella casa di Cinecittà con l’intento di proteggere il fratello. Giovanni Conversano inoltre ha approfittato dell’occasione per tornare ad attaccare colei che era la sua fidanzata ai tempi di Uomini e Donne.

Pago e Serena in crisi dopo l’ingresso di Pedro nella casa

Nel corso della decima puntata del GF Vip gli animi nella casa di Cinecittà di sono surriscaldati tra due concorrenti che si sono ritrovati proprio grazie al reality. Si tratta di Serena che, come sappiamo, ha scelto di partecipare al programma condotto da Alfonso Signorini con la speranza di recuperare il rapporto con l’ex fidanzato Pago. Quest’ultimo nell’appuntamento serale del 10 febbraio ha avuto modo di riabbracciare il fratello Pedro che gli ha fatto sapere di non aver apprezzato la decisione della Enardu di varcare la porta rossa come concorrente.

Il cantante sardo dopo aver preso le difese della propria amata, precisando di averla desiderata tanto e di vederla molto innamorata di lui, ha fatto un passo indietro. In particolare a far cambiare l’umore del 48enne è stato uno screen di una foto pubblicata su Instagram dall’ex tentatore Alessandro Graziani, in cui si è visto il ‘like’ messo circa un mese fa da Serena. Quest’ultima ha cercato invano di rassicurare l’artista sardo, sottolineandogli che il ragazzo con cui aveva instaurato una certa complicità a Temptation Island è solo un amico.

Purtroppo Pacifico ha mostrato tutta la sua contrarietà per il gesto fatto dalla propria compagna, dicendole che poteva evitare di farlo.

Conversano attacca l’ex fidanzata su Instagram

Mentre su Canale 5 andava ancora in onda la trasmissione, a commentare la burrascosa lite tra Pago e Serena ci ha pensato una vecchia conoscenza di quest’ultima che a quanto pare non sembra voler sotterrare l’ascia da guerra.

Giovanni Conversano, ex fidanzato dell’influencer, non è stato per niente carino nei confronti della diretta interessata per l’ennesima volta. Tramite delle stories condivise sul proprio profilo Instagram ufficiale, l'ex volto di Uomini e Donne ha postato delle frasi rivolte all’ex tronista e, tra tutte, non è passata di certo inosservata la seguente: “La caratteristica delle corna è indelebile, a chi si è attaccata una volta rimane per sempre”. Giovanni ha detto la sua anche sui battibecchi avvenuti in diretta televisiva tra la Enardu e Pedro Settembre, facendo capire ai suoi fan di essere dalla parte dei parenti di Pacifico con queste seguenti parole: “La famiglia non si tocca.

Ovviamente per chi ha un’idea di cosa sia la famiglia".