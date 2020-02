Giovedì 27 febbraio, sulla ABC, andrà in onda il quindicesimo episodio della sedicesima stagione di Grey's Anatomy. Dopo un'edizione contraddistinta dalle vicende legali della protagonista e dall'inaspettato abbandono di Justin Chambers, i fan del medical drama si troveranno costretti a fare i conti con l'ennesima catastrofe naturale che colpirà il Grey Sloan Memorial. L'episodio, eccezionalmente scritto Meg Marinis e diretto Linda Klein, si intitolerà "Snowblind" e seguirà le avventure di Meredith Grey e del suo team alle prese con il difficile tentativo di arginare l'emergenza sanitaria scatenata dalla tempesta di neve che si abbatterà su Seattle.

Meredith e Carina preoccupate per le sorti di Andrew DeLuca

A circa due settimane dalla messa in onda della puntata, il network ha diffuso sul web la trama ufficiale di Grey's Anatomy 16x15. Sebbene la showrunner della serie non si sia ancora espressa sulla vicenda, la sinossi anticipa che un personaggio metterà seriamente a rischio la sua incolumità. Nel corso dell'episodio pare, infatti, che Andrew DeLuca assumerà un comportamento insolito che desterà le preoccupazioni di Meredith Grey e della sorella Carina (Stefania Spampinato).

Lo specializzando, contro ogni previsione, si offrirà infatti volontario per svolgere un misterioso compito che potrebbe costargli addirittura la vita. La totale assenza di spoiler circa il destino dello specializzando non chiariscono se Andrew metterà in pratica i suoi sconsiderati propositi. Nonostante ciò, alcune foto diffuse sui social confermano che l'interprete di DeLuca, Giacomo Gianniotti, è ancora sul set di Grey's Anatomy.

Una notizia che sembrerebbe scongiurare la peggiore delle ipotesi.

Richard Webber torna al Grey Sloan Memorial e si occupa di un nuovo specializzando

In attesa di scoprire il futuro di Andrew DeLuca, la quindicesima puntata di Grey's Anatomy getta luce anche su un altro amatissimo protagonista del medical drama: Richard Webber. Il chirurgo, dopo aver deciso di porre fine al suo matrimonio con Catherine Fox, tornerà infatti tra le corsie del Grey Sloan Memorial.

Dopo il licenziamento avvenuto nel corso del finale della scorsa stagione, l'ex capo Webber tornerà quindi nell'ospedale che lo ha reso famoso e si dedicherà al tanto amato ruolo di mentore. Come ribadito nella sinossi, Richard sarà infatti impegnato nella formazione di un nuovo specializzando. Infine, gli spoiler relativi al quindicesimo episodio si concentrano su Miranda Bailey. Il capo di chirurgia sarà infatti alle prese con le cure di Joey. Un caso medico che si rivelerà più coinvolgente del previsto e che spingerà la Bailey a schierare tutte le sue conoscenze pur di assicurare all'adolescente un futuro migliore.