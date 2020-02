Sara Soldati è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip 4, entrata due settimane fa assieme ad Asia Valente e Teresanna Pugliese. La modella 21enne ha rivelato ai suoi coinquilini di essere single, ma secondo il settimanale Oggi le cose non starebbero affatto così. Al contrario, in un'indiscrezione lanciata in queste ore, Sara avrebbe un fidanzato che la starebbe aspettando fuori dalla casa di Cinecittà.

Poco dopo il suo ingresso al reality-show di Canale 5, Sara Soldati ha confessato ad alcune sue coinquiline di essere attratta da Andrea Denver.

In confessionale la gieffina, seppur con imbarazzo, ha ammesso: "Mi piace la carne fresca. I belli non mi sono mai piaciuti ma Andrea è tutto diverso, è sensibile, è un cucciolino". In seguito a queste affermazioni, Paola Di Benedetto e Antonella Elia hanno invitato la ragazza a fare il primo passo con il modello italo-americano. Addirittura Paola e Antonella sarebbero convinte che la Soldati sia già innamorata di Denver.

L'indiscrezione di Oggi: 'Non è single'

Dopo le dichiarazioni di Sara Soldati sulla sua attuale situazione sentimentale, il settimanale Oggi ha cercato di indagare sulla vita privata della modella.

Da quanto emerge dalle pagine della rivista, la Soldati nasconderebbe un segreto: "Già da qualche tempo il suo cuore batte per Carlo". Il presunto fidanzato della modella 21enne sarebbe un ricco rampollo, appartenente alla famiglia Beretta, la famosa dinastia di produttori di armi nota in tutto il mondo. Ma non solo: Carlo Beretta sarebbe l'ex fidanzato di Dayane Mello, in quanto i due, secondo quando rivela Oggi, avrebbe avuto una lunga ma tormentata storia d'amore.

A questo punto in molti si stanno chiedendo come mai Sara Soldati abbia tenuto nascosta la sua liaison con Carlo e non è escluso che durante la nuova puntata del Grande Fratello Vip 4 Alfonso Signorini voglia fare chiarezza sulla vicenda proprio con la diretta interessata.

Intanto Sara Soldati non è nuova a dei flirt che fanno molto rumore: la scorsa estate la ragazza aveva fatto perdere la testa niente meno che al portiere del Real Madrid Thibaut Courtois.

In merito a questa love story è stata la stessa gieffina a parlarne con i suoi coinquilini. Rimanendo nel mondo del calcio, Sara Soldati in passato ha avuto una frequentazione anche con il centrocampista della Juventus Miralem Pijanic.

La fidanzata di Andrea Denver rompe il silenzio sui social

Dopo giorni di silenzio la fidanzata di Andrea Denver ha rotto il silenzio. Anna Wolf attraverso il suo profilo Instagram ha dichiarato che nei giorni scorsi la produzione del GF gli ha chiesto di fare un video da dedicare al suo fidanzato. Stando a quanto riportato dalla giovane, il video fino ad oggi non è mai stato mostrato al diretto interessato.

La ragazza ha ribadito il suo sentimento per il modello italo-americano ed ha confessato di sentire molto la sua mancanza. Infine la Wolf ha fatto sapere che non vede l'ora di rivedere il suo uomo.