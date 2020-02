Clizia Incorvaia dopo essere stata squalificata dal Grande Fratello Vip 4 per le frasi pronunciate contro Andrea Denver, è stata protagonista di un duro sfogo sui social. La ragazza ancora una volta ha ammesso le sue colpe, ma ha anche puntata il dito contro chi l'ha sempre giudicata senza conoscerla realmente.

Per chi non avesse seguito la vicenda la concorrente friulana la scorso settimana dopo essere stata nominata dal modello italo-americano, ha avuto un vero e proprio scatto d'ira. Clizia più volte ha urlato contro il suo coinquilino di essere un pentito come Buscetta.

In poco tempo le sue parole sono diventati virali: sui social molti telespettatori hanno chiesto dei provvedimenti agli autori; anche gli sponsor del programma attraverso alcuni comunicati si sono dissociati dalla Incorvaia.

Le prime dichiarazioni di Clizia su IG

Durante la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 4, il conduttore del reality-show ha spiegato a Clizia Incorvaia che le sue parole erano indifendibili. A quel punto la ragazza messa alle strette è scoppiata in lacrime ed ha ammesso le sue colpe.

Inoltre la giovane più volte ha rivolto le sue scuse a tutti coloro che si sono sentiti offesi dalle sue parole.

L'ex gieffina una volta tornata in possesso dei social, ha voluto commentare l'accaduto insieme ai suoi fan. La Incorvaia prima di iniziare il suo discorso ha fatto una premessa: "Le persone vere sono quelle che si mostrano con i propri pregi e difetti".

Poco dopo la blogger friulana ha ammesso di avere agito in modo sbagliato, ma ha cercato di dare una spiegazione al suo comportamento: "In un momento di crollo ho perso la lucidità, quella che avevo mostrato in altre occasioni".

L'ex concorrente del GF preso atto di quanto accaduto, ha effettuato le sue scuse per l'ennesima volta. Infine Clizia Incorvaia ha puntato il dito contro tutti coloro, che l'hanno giudicata senza conoscerla veramente: "Molti aspettavano in mio passo falso".

Pomeriggio 5: Mattia Incorvaia prende le difese della sorella

In seguito all'espulsione di Clizia Incorvaia dalla casa del Grande Fratello Vip 4, Mattia Incorvaia è stato invitato nel salotto di Barbara D'Urso per commentare l'accaduto.

Il fratello dell'ex gieffina ha spiegato, che Clizia ai tempi del liceo è sempre scesa in campo per difendere i più deboli. Secondo Mattia, il comportamento della sorella è stato sbagliato ma non può essere crocefissa. Inoltre l'ospite della D'Urso ha spiegato che a volte la sorella non dà peso alle parole che pronuncia, per questo motivo varie volte ha bacchettato la Clizia. Le spiegazioni di Mattia Incorvaia a quanto pare non hanno convinto tutto il parterre di ospiti di Pomeriggio 5. Mondonico, Cristina Plevani e Floriana Secondi hanno commentato in modo negativo l'atteggiamento dell'influencer, mentre Biagio D'Anelli ha spezzato una lancia in favore della ragazza.