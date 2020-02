Nella scuola di Amici è sbocciato l'amore tra la ballerina Talisa e Javier. I due allievi, fin dall'ingresso nella casetta, sono apparsi molto vicini e complici. Quest'anno chi segue Amici saprà sicuramente che non c'è la consueta divisione in squadra blu e squadra bianca, quindi gli allievi vivono tutti insieme nella stessa casa. Talisa, molto in imbarazzo, non è riuscita a nascondere il suo interesse sempre più forte per il ballerino. In questi giorni di convivenza i due si sono scambiati tenerezze, abbracci e non è mancato di tanto in tanto qualche bacio.

Nel corso del daytime andato in onda nelle scorse ore, la ballerina ha confessato alla sua compagna di stanza Martina di essere davvero cotta di Javier. Poi, ha anche aggiunto che la cosa più difficile in questo momento è vivere con lui in casetta. Anche Javier sembra preso, ma secondo alcune voci il suo cuore non sarebbe del tutto libero. L'allievo infatti sarebbe già fidanzato, anche se lui avrebbe rivelato a Talisa di essersi da poco lasciato con la sua fidanzata. Ma ecco come sono andate le cose nel corso del daytime.

Amici: è scoppiata la passione tra i due allievi Talisa e Javier

Dopo molti mesi trascorsi nella scuola di Amici di Maria, la ballerina Talisa è riuscita ad indossare la famosa maglia verde garantendosi l'accesso alla fase serale. Felicissima, si è da subito messa al lavoro per preparare le coreografie in vista della prima attesissima puntata di venerdì. La gioia di questi giorni però è quasi svanita.

Questo perché ha avuto un infortunio ad un piede. A causa di questo inconveniente, la sua partecipazione al serale è a rischio. Nelle prossime ore il medico si esprimerà dicendole se può recuperare e riprendere a ballare, mettendosi al passo con gli altri ballerini. Per lei dunque non è proprio un buon momento. Javier le sta molto vicino e cerca di consolarla. Nelle immagini andate in onda su Real Time, i due sono apparsi molto teneri e affettuosi insieme in palestra e si sono rubati baci a vicenda.

In sottofondo la voce della cantante Gaia che gli ha detto quanto siano belli. A questo punto è intervenuta Talisa ricordando a Javier che in realtà è fidanzato. Lui però ha risposto di non esserlo più. Di diversa opinione la cantante Martina che ha voluto mettere in guardia la compagna, dicendole di non credere a Javier perché è un bugiardo. Nonostante tutto però la notte seguente, come dimostrano le immagini inequivocabili mandate in onda nel daytime, è arrivato il vero bacio. I due al buio sul divano si sono scambiati un bacio lungo e appassionato. Non resta che seguire le prossime puntate per sapere come andranno le cose tra di loro.

Nel frattempo conosciamo meglio i due allievi.

Chi sono Talisa e Javier

Talisa è una ragazza di 18 anni che è nata a Milano, ma vive con la madre americana a Los Angeles. Prima viveva a Dubai, poi si è trasferita in California per studiare danza. Si ritiene una persona scherzosa, ma anche molto seria, soprattutto quando si tratta di danza. Tra le sue passioni ci sono l'arte e la musica. Inoltre ama molto il calcio.

Javier è un ragazzo di ventidue anni che viene da Cuba. Ha iniziato a studiare danza all'età di dieci anni. Ha cominciato per scelta della madre, ma poi si è appassionato al ballo e ora per lui la danza è davvero tutto.

Si ritiene un ragazzo molto positivo, carismatico e sicuro. Dal 2018 vive a Stoccolma e si dedica solo alla danza. Sia Talisa che Javier hanno deciso di venire in Italia per provare ad entrare nella scuola di Amici. Entrambi ce l'hanno fatta e ora pare che tra loro sia sbocciato l'amore.