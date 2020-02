Pare che tra Luigi Mastroianni e Mara Fasone sia scoccata la scintilla. I due ex tronisti di Uomini e Donne sono stati avvistati insieme, qualche giorno fa, in un ristorante di Palermo. A rivelare la notizia, per primo, è stato il portale “Isa e Chia”, dopo aver ricevuto delle foto in esclusiva da una loro utente. Alle foto, inviate tramite il portale Instagram, l’utente che ha scatenato questo rumor ha allegato anche un messaggio. L’utente infatti ha scritto che tra Luigi e Mara sembrava esserci una confidenza molto stretta, dal momento che si vedeva che i due parlavano come se si conoscessero e si frequentassero già da un bel po’ di tempo.

Né Luigi né Mara hanno smentito le voci

La smentita, in merito alla loro “presunta frequentazione”, non è ancora arrivata dai due noti ex tronisti. Mara e Luigi, più volte, hanno dichiarato di essere molto amici, anche se entrambi non hanno mai negato di provare una simpatia l’uno nei confronti dell’altro. La loro amicizia è nata all’interno del programma Uomini e donne, quando sia Mara che Luigi erano seduti sul trono per cercare la loro anima gemella. Il trono di Mara Fasone è stato breve: l'ex tronista di Uomini e Donne, per poco tempo, è stata una delle protagoniste del programma di Maria De Filippi.

Durante il suo percorso, Mara fu spesso accusata di avere un carattere molto forte e di essere anche ancora fidanzata con il suo ex compagno. Durante il suo percorso, peró, Mara attiró l’attenzione del suo collega tronista: Luigi Mastroianni. Il ragazzo rimase così colpito dalla Fasone da mettere in discussione il suo futuro percorso a Uomini e Donne. Il giovane, però, poi decise di lasciar perdere e di continuare il suo percorso da tronista, poiché non si fidava della ragazza.

Oggi, invece, le cose sembrano essere cambiate.

Sono stati avvistati in un ristorante di Palermo

Luigi ha terminato la sua relazione con Irene Capuano solo qualche mese fa. Potrebbe aver ritrovato l’amore e la felicità accanto alla bella Mara Fasone. I ragazzi, entrambi siciliani, sono stati avvistati, in atteggiamenti molto confidenziali (anche se non affettuosi) in un ristorante molto famoso di Palermo.

Sono arrivati a cena intorno alle 23.15, e a mezzanotte loro erano ancora lì, da soli, mentre il ristorante si era quasi svuotato. La ragazza che ha segnalato di aver visto Mara e Luigi insieme ha anche rivelato che Luigi in quei giorni aveva fatto credere a tutti i suoi followers di essere a Catania, quando in realtà era a Palermo con Mara. Solo il giorno dopo la pubblicazione delle foto di Mara e Luigi, l’ex tronista ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, rivelando di trovarsi nel famoso capoluogo siciliano.