Durante la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 4, la produzione ha deciso di squalificare Clizia Incorvaia per le frasi pronunciate contro Andrea Denver: "Sei un maledetto Buscetta pentito, tu sei un pentito, io non parlo con i pentiti!". Mentre nella serata di ieri la blogger friulana ha cercato di spiegare il suo comportamento, Salvo Veneziano ha pubblicato su Instagram un video che a suo dire incastrerebbe l’ex moglie di Francesco Sarcina.

Alfonso Signorini lunedì 24 febbraio ha spiegato a Clizia Incorvaia che il suo comportamento era indifendibile.

Tuttavia, la giovane è sembrata molto dispiaciuta per come è apparsa agli occhi del pubblico ed ha chiesto più volte scusa a tutti. A nulla sono bastate le scuse della gieffina, poiché il GF ha squalificato Clizia.

Salvo Veneziano contro Clizia Incorvaia

Nella serata di ieri, Salvo Veneziano ha commentato quanto accaduto nella diretta della quattordicesima edizione del Grande Fratello Vip 4. Il siciliano, squalificato dagli autori per le frasi sessiste su Elisa De Panicis, ha postato sui social un video che vede protagonisti Clizia Incorvaia e Patrick Ray Pugliese.

Per la precisione i due gieffini si trovavano in sauna e parlavano di quanto accaduto.

La blogger friulana avrebbe detto al suo coinquilino che anche lei vorrebbe un remix simpatico delle sue affermazioni. A quel punto Patrick avrebbe subito frenato la Incorvaia: “Nel tuo caso quella parola non è remixabile, è un po’ troppo seria”. A quel punto Clizia sarebbe apparsa stupita, per poi affermare di aver detto quello che pensava veramente.

Parole che non coinciderebbero con quanto affermato ieri dalla diretta interessata. La Incorvaia addirittura, una volta uscita dal reality-show, ha affermato che sarebbe voluta uscire di sua spontanea volontà, se gli autori non avessero preso dei provvedimenti. Per questo motivo Salvo Veneziano ha puntato il dito contro Clizia Incorvaia: “Vuole il remix... Cara, la tua è stata una cosa pesante”.

Alfonso Signorini riprende anche Antonio Zequila

Durante la diretta della quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 4, Alfonso Signorini ha deciso di affrontare l’argomento anche con Antonio Zequila e Paolo Ciavarro. I due gieffini, infatti, erano presenti in piscina quando Clizia Incorvaia ha pronunciato quelle frasi orribili su Andrea Denver. Quando Signorini ha chiesto perché Zequila non avesse fermato Clizia, Antonio ha spiegato che era impossibile, ma che aveva subito capito la gravità della cosa. In realtà Zequila avrebbe consigliato alla Incorvaia come giustificarsi. Ciavarro jr invece ha chiesto scusa a tutti per non aver fermato la sua partner.

Il capitolo legato a Clizia Incorvaia si è concluso con il conduttore del reality-show che ha sottolineato il brutto momento mandato in onda.