Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro all’interno della casa del Grande Fratello Vip 4. I due giovani in occasione della festa degli innamorati si sono scritti una lettera a vicenda: il figlio di Eleonora Giorgi ha ammesso le sue paure, ma al contempo stesso è sembrato felice per quanto gli sta accadendo. La blogger friulana invece ha voluto ringraziare Ciavarro jr per avergli regalato un po’ di felicità, dopo la fine del matrimonio con Francesco Sarcina.

I due concorrenti del reality-show di Canale 5 da quando si sono scambiati il primo bacio non intendono nascondersi più. Paolo e Clizia sono stati protagonisti di numerose effusioni, tanto che gli autori del Grande Fratello hanno deciso di censurarli.

Paolo Ciavarro commenta il legame con Clizia

Nel daytime di oggi Caiavarro jr in confessionale ha ammesso di essere un po’ spaventato per il legame instaurato con Clizia Incorvaia. In occasione della festa degli innamorati, Paolo ha scritto una lettera alla sua coinquilina.

Il giovane ha rivelato che per lui è molto difficile raccontare le proprie emozioni. Poi ha proseguito: “Ti voglio dire che sono pressato ed emozionato, mi sento vivo e non c’è cosa più bella”. Nella lettera il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro ha dichiarato di voler proseguire la conoscenza con Clizia, anche al di fuori della Casa del Grande Fratello.

Clizia Incorvaia: ‘Sto seguendo la mia libertà’

Nella missiva scritta da Paolo alla sua coinquilina, il gieffino ha speso delle belle parole. D’altro canto anche Clizia Incorvaia non è stata da meno. La giovane non ha potuto fare a meno di parlare del suo passato, dichiarando che ha una scarsa fiducia negli uomini. Sulla base di queste premesse l’influencer di Pordenone ha dichiarato di fregarsene dei giudizi della gente, visto che a volte è stata dipinta come una strana: “Sto seguendo la mia libertà”.

La 33enne si è sentita in dovere di ringraziare Ciavarro jr per avergli fatto riscoprire un suo lato da bambina: “Paolo ha risvegliato in me la voglia del gioco”. Poi la giovane ha concluso: “Tu un pezzo di felicità me l’hai regalato”.

Eleonora Giorgi: ‘È presto per trarre conclusioni’

Attraverso un’intervista al settimanale Chi, Eleonora Giorgi ha detto la sua sul legame instaurato tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. L’attrice è rimasta stupita per aver visto il figlio così spigliato, visto che è sempre stato un ragazzo timido. In merito al bacio tra i due concorrenti del GF, la Giorgi ha rivelato di essersi emozionata poiché ha visto una grande tenerezza.

Durante l’intervista Eleonora Giorgi ha ammesso di essere rimasta colpita dall’intesa che si è venuta a creare tra i due giovani; tuttavia ha assicurato che secondo lei ancora non è amore: “È troppo presto per trarre conclusioni”.