Ieri sera, lunedì 24 febbraio, è andata in onda in prima serata su Canale 5, la quattordicesima puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip, il Reality Show di Mediaset condotto dal direttore del settimanale Chi, Alfonso Signorini e dagli opinionisti televisivi, Wanda Nara e il cantante Pupo.

La squalifica della Incorvaia

La puntata in questione si è aperta in maniera insolita, e non solo perché non c'è stato nessun eliminato. Infatti, il conduttore televisivo ha voluto subito aggiornare i concorrenti sul tema del coronavirus, mostrando alcune immagini di quanto sta succedendo in Italia negli ultimi giorni.

Successivamente, Signorini è passato a parlare della squalifica di Clizia Incorvaia. In particolare, quest'ultima ha dovuto abbandonare la casa più spiata d'Italia, dopo aver usato nei confronti di Andrea Denver, alcune frasi irripetibili sulla mafia. Ovviamente, queste sue affermazioni sono state reputate inaccettabili dalla maggior degli italiani e dal Gf Vip. Per questo motivo, il televoto è stato annullato, ma comunque a prescindere anche se ci fosse stato, non prevedeva nessuna eliminazione.

Due new entry all'interno del Gf: Valeria Marini e Sossio Aruta

L'ex moglie di Francesco Sarcina si è mostrata molto pentita, perché si è resa conto della gravità delle sue frasi, ma nonostante ciò, c'è chi non è assolutamente convinto di questo pentimento. Questo perché Clizia nei giorni scorsi aveva minimizzato su quanto detto e si è anche domandata se Striscia la Notizia avesse fatto un remix con le sue parole.

Successivamente, la puntata è proseguita, e c'è stata una sorpresa per Patrick Pugliese che ha rallegrato un po' gli animi della casa più spiata d'Italia, tranne quelli di Paolo Ciavarro, che è distrutto dall'uscita della Incorvaia. Poi, è arrivato il momento dell'ingresso della showgirl Valeria Marini, come nuova concorrente del Gf Vip 4. Ma quest'ultima non è stata l'unica new entry nella casa di Cinecittà, in quanto anche l'ex calciatore ed ex di Uomini e Donne, Sossio Aruta, è entrato come nuovo concorrente.

Le nomination della quattordicesima puntata

Poi, Alfonso Signorini ha annunciato che Teresanna Pugliese, Sara Soldati e Asia Valente sono in nomination e affronteranno al televoto il vip più votato dalla casa. Gli immuni della quattordicesima puntata sono stati: Aristide, Antonio Zequila, Patrick Pugliese per gli uomini e Adriana Volpe, Fernanda Lessa e Licia per le donne. Questi ultimi hanno fatto le nomination in confessionale, mentre i nominabili le hanno fatte in modo palese. Inizialmente, i voti di Paolo e Antonella erano stati per Andrea Montovoli, però quest'ultimo si è ritirato e quindi hanno dovuto fare un secondo nome.

Alla fine, insieme alle tre ragazze, anche Fabio Testi è finito in nomination.