Tensione alle stelle e lacrime nel corso della tredicesima puntata del GF Vip. Gli animi si sono surriscaldati dopo l’eliminazione di Pago con Antonio Zequila che ha avuto un battibecco con Paola Di Benedetto e Andrea Denver che è finito nel mirino di Clizia Incorvaia per questioni legate alle nomination. Il primo scontro si è acceso durante la pubblicità con l’attore salernitano che non ha apprezzato alcuni commenti della fidanzata di Federico Rossi rispetto al suo rapporto con Sara Soldati. “Io sono stato con ragazze giovani e più belle di te.

Oltre Madre Natura nella tua vita non hai fatto nulla” - l’affondo di Zequila contro la Di Benedetto.

Dall’altra parte l’ex di Sarcina si è scagliata contro Denver dopo essere finita al televoto. Il giovane ha ammesso di “averla nominata” perché pensava che non l’avrebbe fatto nessuno. Una giustificazione che non è stata sufficiente per placare l’ira di Clizia che ha manifestato l’intenzione di chiudere i rapporti con il modello. Quest’ultimo è scoppiato in lacrime e si è sfogato con gli altri coinquilini.

Zequila attacca la Di Benedetto al GF Vip: 'Non hai fatto niente nella vita'

Duro scontro tra Antonio Zequila e Paola Di Benedetto nel corso della tredicesima puntata del Grande Fratello Vip. L’ex naufraga avrebbe stuzzicato l’attore sul rapporto con Sara Soldati, la ventunenne bolognese entrata nei giorni scorsi nella casa più spiata dagli italiani. Nel corso dell’accesa conversazione l’influencer ha affermato che il salernitano non aveva nessuna chance con la modella che lo vedrebbe soltanto come amico.

Dall’altra parte Zequila ha ribattuto di essersi comportato da galantuomo con la Soldati e di non “averla mai tampinata” e che in passato ha frequentato donne giovanissime. “Alcune molto più belle di te che non hai fatto niente nella vita” - le parole al veleno del cinquantaseienne nei confronti della Di Benedetto che ha prontamente ribattuto prima di scoppiare in lacrime: “Sei un cafone”.

Andrea Denver in lacrime dopo l'affondo di Clizia Incorvaia per la nomination

Al termine della puntata Zequila ha ripreso la discussione con Sara Soldati, mentre Clizia Incorvaia si è scagliata contro Andrea Denver per la nomination. Quest’ultimo si è scusato con l’influencer affermando che l’aveva votata perché era convinto che non sarebbe mai andata al televoto. Nella circostanza il modello ha chiesto il supporto di Paola Di Benedetto che ha confermato che l’ex della De Panicis aveva chiesto informazioni sull’esito delle nomination palesi. Giustificazioni che non hanno convinto la Incorvaia che ha manifestato l’intenzione di non relazionarsi più con Andrea Denver.

“Il suo comportamento è da un uomo senza att... Io l’ho sempre difeso” - ha affermato l’ex di Sarcina al termine della puntata. Denver ha accusato il colpo e ha avuto una crisi di pianto dopo essersi allontanato dal gruppo. Antonella Elia ed Aristide Malnati hanno provato a consolarlo: “Per me Il rapporto umano va oltre una nomination” - ha riferito l’archeologo.