Serena Enardu è diventata una nuova concorrente del GF Vip 4: questo è l'episodio più rilevante che è accaduto nell'ottava puntata del reality, quella che è andata in onda su Canale 5 venerdì 31 gennaio. A circa un mese di distanza dal "no" che il pubblico aveva detto ad un suo eventuale ingresso in Casa, la produzione ha deciso di fare di testa propria: ha premiato la sarda facendola addirittura entrare a far parte del cast di inquilini. Sono tantissimi, però, i commenti di disapprovazione che sono stati scritti ieri sera da chi ha assistito sbigottito a questo gesto che va oggettivamente contro il volere della gente.

Serena è una concorrente del GF Vip: il pubblico non ci sta

La storia d'amore tra Pago e Serena Enardu, è sicuramente uno degli argomenti preferiti dagli autori del GF Vip 4: da quando è iniziato il programma, infatti, non c'è stata puntata in cui non si è parlato, seppur minimamente, di questo rapporto finito a Temptation Island Vip e pronto a ricominciare proprio davanti alle telecamere di un altro reality Mediaset.

Ieri sera, venerdì 31 gennaio, l'influencer è tornata in Casa (a circa un mese dalla sua prima apparizione) e ha sorpreso tutti con un annuncio: lei è una nuova concorrente e, esattamente come Antonella Elia&Co, d'ora in poi gareggerà per provare ad arrivare in finale e magari vincere.

La decisione degli addetti ai lavori di includere la sarda nel cast a quasi un mese dal via, non è piaciuta alla maggior parte dei telespettatori, che non hanno perso occasione per protestare veementemente sui social network durante la messa in onda dell'ottava diretta.

A far storcere il naso a tantissime persone non è tanto la presenza dell'ex compagna di Pago nelle dinamiche del gioco, quanto che sia stata promossa al ruolo di inquilina del GF Vip dopo che la gente da casa ha votato e speso dei soldi affinché questo non accadesse.

I commenti contro l'ingresso di Serena nella Casa del GF Vip

Si ricorda, infatti, che le prime due puntate della quarta edizione Vip del Grande Fratello sono state quasi interamente dedicate alla storia d'amore tra Pago e Serena: lei, dopo aver vissuto per due giorni in incognito in una zona della Casa, è stata sottoposta al giudizio del pubblico.

Alfonso Signorini ha aperto un televoto per chiedere ai telespettatori se la Enardu dove entrare oppure no in Casa per stare una settimana con il cantante.

Seppur con una differenza di percentuale minima, la gente ha deciso che l'influencer non meritava di avere questa possibilità, così ha abbracciato l'ex ed è tornata alla sua vita.

"Dopo che il pubblico ha detto no, il programma la fa entrare. Tutto saputo, tutto studiato", ha scritto qualcuno su Twitter dopo aver assistito al momento in cui la donna è stata ufficializzata come nuova concorrente del reality.

"Dite sempre che il pubblico è sovrano, abbiamo votato no per l'ingresso di Serena per una settimana, e adesso ce la piazzate come concorrente?", ha digitato qualcun'altro raccogliendo tantissimi consensi sui social network.

La gente contro il GF Vip: 'Vergogna'

La parola che è stata usata da molti spettatori nel commentare l'ingresso definitivo di Serena nella Casa del GF Vip, è "vergogna": in migliaia, infatti, sostengono che la mossa fatta dagli autori nel corso dell'ottava puntata, sia una mancanza di rispetto nei confronti del pubblico che, meno di un mese fa, ha speso dei soldi per votare contro la partecipazione della Enardu al reality.

Il parere che hanno espresso tanti, comunque, non cambierà le cose: l'influencer sarda ormai è a tutti gli effetti una concorrente del format di Canale 5 e, esattamente come i personaggi famosi che sono reclusi da oltre 3 settimane, gareggia per la vittoria finale (sempre che la gente da casa le permetta di arrivare fino in fondo).