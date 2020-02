Le anticipazioni della soap opera spagnola Una vita relative alle puntate che andranno in onda su Canale 5 da domenica 2 a venerdì 7 febbraio, rivelano che ci saranno diverse novità e numerosi colpi di scena. Innanzitutto, il sacerdote Telmo, dopo aver ascoltato i consigli del suo mentore Frate Guillermo, deciderà di allontanare da sé Lucia Alvarado, spezzandole il cuore. Il parroco sarà più determinato che mai a resistere alle avances della donna.

Intanto, Celia offrirà il suo aiuto a Samuel per far sì che possa riconquistare il cuore della cugina.

Alday sarà pronto a tutto pur di convincere nuovamente Lucia ad avere una relazione con lui, ma la giovane in realtà non farà altro che pensare a Telmo.

Celia rivela a Trini e a sua cugina di essere in dolce attesa

Celia darà una notizia sorprendente, dicendo a Trini e a Lucia di essere incinta. Allo stesso tempo, però, chiederà ad entrambe di non farne parola con nessuno, poiché il marito Felipe sarà all'oscuro di tutto, essendo ancora lontano per motivi di lavoro.

Padre Telmo e la Alvarado avranno un nuovo incontro durante il quale il parroco ribadirà alla donna di avere tutte le intenzioni di rispettare i voti sacerdotali.

Lucia, resasi conto della ferrea volontà dell'uomo, seguirà il consiglio di sua cugina e inviterà Samuel a cena a casa sua. Nel corso della serata, Alday farà nuovamente la proposta di matrimonio alla Alvarado.

Lolita e Antonito possono finalmente convolare a nozze

Ceferino confesserà a Lolita di aver baciato Casilda e si dirà pentito per aver ceduto alla tentazione. Tuttavia, quando si renderà conto che le due domestiche si erano messe d'accordo, si sentirà tradito.

Nonostante ciò, deciderà comunque di riappacificarsi con la Escolano e le dirà di essere pronto a tornare a Cabrahigo, non riuscendo a dimenticare la defunta fidanzata. Questa notizia farà la felicità di Lolita e Antonito che finalmente potranno sposarsi, giacché ormai non dovrebbe esserci alcun ostacolo al loro matrimonio.

Trini si recherà da Susana per chiederle di confezionare l'abito da sposa per Lolita, mentre Carmen e Casilda si daranno da fare per preparare i rispettivi vestiti.

La Casado avrà una discussione con Flora e Inigo per il menù del banchetto nuziale e non riuscirà nemmeno a trovare un accordo con Susana per il suo abito. La futura sposa, quindi, chiederà aiuto alle sue amiche per risolvere questi problemi.

Molto importante sarà anche il momento in cui Lolita si riappacificherà con Trini e Ramon. Dopodiché, chiederà a Servante di accompagnarla all'altare.