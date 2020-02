Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', nelle puntate che andranno in onda in Spagna su Antena 3 da lunedì 3 febbraio a venerdì 7 febbraio, ci saranno tantissime novità e numerosi colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare vedremo Camelia, la figlia di Matias e Marcela, in fin di vita. Tutta la popolazione di Puente Viejo temerà per la piccola. Adolfo e Marta non vorranno più nascondersi e decideranno di rivelare a Rosa l'amore che provano l'uno per l'altra.

Puente Viejo temerà per la vita di Camelia

La figlia di Matias Castaneda e Marcela Del Molino respirerà a fatica e non si risveglierà in quanto avrà inalato tantissimo fumo. Proprio per questo motivo, i genitori di Camelia la porteranno da un medico per farla visitare.

Intanto, i cittadini di Puente Viejo inizieranno a speculare su questo nuovo incendio, mentre le conclusioni delle autorità saranno che è stata la stessa persona che ha appiccato anche gli altri incendi e che non sceglie a caso le case da incendiare.

Poco dopo, Camelia aprirà gli occhi, però apparirà molto disorientata. Tutta la popolazione sarà in apprensione e attenderà i risultati delle analisi effettuate dal dottor Clemente.

Nel frattempo, Ignacio Solozabal incoraggerà Manuela ad avere fiducia, però la donna sarà sempre più convinta che la malattia avanzerà sempre di più. Ma non è tutto, perché la governante coglierà l'occasione anche per rimproverare l'uomo di non aver avvisato le sue figlie riguardo la madre di Pablo.

Invece, Adolfo De Los Visos e Marta Solozabal si dichiareranno amore reciproco e si prometteranno che presto racconteranno il tutto anche a Rosa. Però, la sorella di quest'ultima chiederà al fratello di Tomas di poter essere lei a comunicare la notizia a Rosa, in quanto potrebbe essere meno doloroso per la ragazza.

Il Solozabal ascolterà il consiglio di Manuela e riunirà tutta la famiglia per rivelare loro la decisione di ritrovare la madre di Pablo, però l'ambiente familiare sarà molto teso.

La Marchesa Isabel dirà a Rosa di non fidarsi delle sue sorelle

Rosa Solozobal si incontrerà con la Marchesa Isabel per avanzare con i preparativi del matrimonio e la donna approfitterà per dire a sua nuora di non fidarsi di tutti e soprattutto di non fidarsi delle sue sorelle più di tanto. Intanto, Marta sarà più determinata che mai a raccontare a sua sorella della storia con il suo futuro marito, però Rosa non le darà il tempo di parlare e non la ascolterà.

L'individuo che nelle precedenti occasioni stava raccogliendo informazioni sulla famiglia Solozabal accumulerà abbastanza notizie e preparerà le valigie per partire per Puente Viejo.

Tomas dirà ad Alicia che sebbene provi tanto amore per Marcela inizia a prendere coscienza che non potrà mai averla. A quel punto la figlia di Urrutia dirà al giovane di voltare pagina e provare ad innamorarsi nuovamente. Nel mentre, Adolfo racconterà ad un suo amico l'intenzione di annullare il matrimonio con Rosa perché è innamorato di sua sorella Marta. Alicia parlerà con sua madre e le dirà di essere molto angosciata per quello che è capitato a Camelia, figlia di Matias.