Tra poche ore, su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento serale del famoso reality Grande Fratello Vip. Le anticipazioni diffuse da Mediaset rivelano che nella casa di Cinecittà farà il suo ingresso Eva Robin's, a quanto pare per far fare i conti con i concorrenti di questa edizione, riguardo il loro passato oppure il presente. L'attrice e cantante in veste di ospite darà del filo da torcere agli inquilini dello show, rendendo noti alcuni loro segreti.

GF Vip, spoiler del 3 febbraio: l’ospitata di Eva Robin's

Questa sera, lunedì 3 febbraio 2020, a partire dalle ore 21:40 circa, i fan della trasmissione GF Vip condotta da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti assisteranno alla nona puntata che si preannuncia ricca di emozioni. Ancora una volta i concorrenti del programma prodotto da Endemol Shine Italy saranno messi a dura prova e non mancheranno di certo colpi di scena. Dagli spoiler diffusi sul web in anteprima si evince che saranno rese note delle scottanti rivelazioni riguardanti proprio gli inquilini della casa più spiata d’Italia.

Sarà Eva Robin's a varcare la fatidica porta rossa in qualità di ospite, per far venire quindi alla luce degli 'scheletri nell’armadio'. Inoltre la serata sarà anche all’insegna del divertimento, visto che i concorrenti si esibiranno in una gara canora insieme a degli ospiti dopo aver studiato dei brani che hanno fatto la storia della musica italiana. Con molta probabilità, tra i vari argomenti trattati dal conduttore si parlerà sicuramente di Pago e l'ex fidanzata Serena Enardu appena entrata in gioco.

Il concorrente meno votato finisce al televoto della prossima settimana

Signorini vorrà dunque sapere dall’ex tronista sarda se si è davvero riaccesa la passione tra lei e il cantante con cui ha avuto una relazione di sette anni e dopo la separazione durata diversi mesi. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro avranno modo di specificare cos’è successo tra di loro per essersi avvicinati ulteriormente nel corso di questa settimana.

Come di consueto si scoprirà chi avrà la meglio tra i nominati della settimana, Barbara Alberti, Patrick Ray Pugliese, Michele Cucuzza e Carlotta Maggiorana. Il concorrente meno votato invece di abbandonare il gioco rischierà di essere eliminato nella prossima puntata del reality in onda lunedì 10 febbraio, finendo nuovamente al televoto.

Il figlio di Fabio Testi bloccato in Cina dal coronavirus? L'agente dell'attore ha smentito la notizia

Per terminare, non sappiamo se gli inquilini del GF Vip verranno messi al corrente delle notizie di cronaca sul coronavirus, ma in proposito l'attore Fabio Testi potrebbe essere rassicurato.

Quest'ultimo, essendo nella casa di Cinecittà da 25 giorni, non ha avuto modo di apprendere nulla sull'attuale emergenza sanitaria. Il figlio dell'attore, Fabio jr, si trova a Shanghai e, secondo le notizie diffuse da alcuni siti, sarebbe rimasto bloccato in Cina a causa del famigerato virus. Circostanza questa che è stata smentita da Maurizio Raimo, agente di Testi, raggiunto da Fanpage. Il figlio di Fabio, infatti, secondo quanto riferito da Raimo vivrebbe nella città cinese da diversi anni e non ha nessuna intenzione di rientrare. L'agente bolla dunque come 'fake' le indiscrezioni circolate sul web, rendendo noto inoltre che la produzione del Gf è informata di tutto perché "si è messa in contatto con noi rassicurandosi che non stesse accadendo nulla di pericoloso".

Dunque sottolinea che le notizie circolate su Fabio jr "sono false, lui è sereno".