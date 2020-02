La fugace conoscenza tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano è volta al termine da diverse settimane. Il Magazine di Uomini e donne, però, ha deciso di intervistare il cavaliere per dargli l'opportunità di commentare tutto quello che è accaduto. Il protagonista non ha risparmiato pesanti critiche contro la dama bianca, dal momento che l'ha accusata di aver mentito su molti aspetti.

Inoltre, ha anche dichiarato di essere stato profondamente deluso da lei, in quanto l'ha trattato cme l'ultimo uomo pur sapendo il suo difficile trascorso.

Ciano, infatti, ha raccontato di essere stato in coma, di aver perso unna sorella e una figlia.

Juan Luis spiega cosa pensa di Gemma Galgani e degli opinionisti

Dopo l'allontanamento forzato di Juan Luis da Uomini e Donne, i giornalisti del settimanale del programma lo hanno raggiunto per intervistarlo. Il cavaliere ha dichiarato di essere rimasto molto male per come siano andate le cose poiché credeva nella relazione con Gemma. Secondo la sua versione dei fatti, tra i due ci sarebbero stati dei baci appassionati e dei momenti alquanto intimi, cose fermamente negate dalla dama torinese nel corso delle precedenti puntate del trono over.

Il protagonista dell'intervista, inoltre, ha detto di nutrire per la Galgani un qualcosa di vero e di più forte rispetto all'affetto che si potrebbe provare per un animale domestico.

In merito agli opinionisti, che l'hanno spesso attaccato, invece, non ha espresso parole molto negative. Juan Luis, infatti, ha detto di comprendere l'atteggiamento assunto da Gianni dal momento che non lo conosce, pertanto si basa solo su quello che traspare in puntata.

In merito a Tina, invece, la ringrazia per averlo difeso in determinate circostanze. Sul pubblico, invece, ha accusato i telespettatori di non aver capito affatto come sia realmente.

Il difficile trascorso di Ciano: il coma e le due perdite

Juan Luis, infatti, ha detto di essere un uomo con un trascorso molto particolare. Ha una figlia di 18 anni con la quale non parla, ma che segue il programma Uomini e Donne.

Per tale ragione, in molte occasioni si è sentito costretto a frenarsi per rispetto suo. In seguito, ha anche svelato di essere stato in coma per un certo periodo di tempo e di aver superato due perdite importanti: quella di una sorella e di una figlia. Juan ha ammesso che Gemma fosse perfettamente a conoscenza di tutte queste situazioni, nonostante tutto, però, l'ha trattato come l'ultimo degli uomini.

In conclusione, il cavaliere ha detto di essere felice dell'esperienza vissuta a Uomini e Donne perché ha incontrato tutte persone meravigliose, che sono state in grado di aiutarlo, ascoltarlo e dargli l'opportunità di conoscere una donna che gli interessava.