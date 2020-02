Sulla rete ammiraglia Mediaset continua ad andare in onda la fortunata telenovela Il Segreto, ideata da Aurora Guerra. Negli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo italiano la settimana prossima, Maria Castaneda affronterà Dori Vilches, dopo aver fatto delle indagini sul passato della donna con l’aiuto di Irene Campuzano. La figlioccia di Francisca Montenegro dirà alla sua infermiera di sapere che prima di arrivare in Spagna ha commesso una grave pazzia a causa della gelosia, e la costringerà a sottoporle una cura con la certezza che in tale maniera tornerà a camminare.

La nuova arrivata Esther Soto invece sembrerà avere tutte le carte in regola per truffare il padre Don Berengario. Quest’ultimo abbastanza preoccupato sarà intenzionato a mettere in vendita una proprietà familiare, per coprire un debito dal valore di mezzo milione di pesetas contratto dalla figlia appena ritrovata.

Dolores non si fida di Esther, Garcia Morales è lo zio di Maria Elena

Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto che occuperanno la fascia pomeridiana di Canale 5 dal 10 al 16 febbraio 2020, svelano che Prudencio e Lola sbaglieranno a credere di essersi sbarazzati di Francisca per sempre.

In particolare, quest’ultima non appena il suo ex pupillo e la Mendana faranno di nuovo pace, architetterà un nuovo piano per ostacolarli. Intanto Esther confesserà al padre Don Berengario di aver bisogno di ben 500.000 pesetas per saldare dei debiti. A proposito della fanciulla, la pettegola Dolores continuerà ad essere convinta che non sia veramente la figlia del parroco di Puente Viejo. Sia la Mendana e il minore degli Ortega, si renderanno conto di essere pedinati da qualcuno.

Nel frattempo, Fernando e il sottosegretario Garcia Morales, organizzeranno nel dettaglio il piano di alluvione del quartiere spagnolo. Nello specifico l’anziano uomo vorrà dare la giusta punizione agli abitanti, per vendicare il decesso della nipote Maria Elena Casado De Brey. Nonostante tutto sembrerà andare nel verso giusto, il figlio del defunto Olmo non sarà per niente tranquillo nel momento in cui Carmelo vorrà fare una mossa all’insaputa della Montenegro.

Don Berengario deciso a saldare i debiti della figlia, Maria ricatta Dori

Lola e il fratello di Saul verranno a conoscenza di essere spiati dalla Montenegro, mentre Esther spererà che suo padre si decida a risolvere i suoi problemi economici al più presto possibile. La Soto inoltre scatenerà la furia di Marcela, che non la prenderà bene quando la vedrà corteggiare suo marito Matias. Don Berengario messo alle strette da Don Anselmo, finirà per confessargli di voler vendere la fattoria di famiglia per pagare un debito contratto da sua figlia. Successivamente Maria spiazzerà Dori, raccontandole una tragica storia accaduta in un sanatorio per bambini, in cui un’infermiera innamorata del proprietario della struttura mise fine alla vita della moglie dell’uomo.

La Castaneda non esiterà a ricattare la Vilches, dicendole di sapere chiaramente che è lei la responsabile del sopracitato delitto. La madre di Esperanza pretenderà che la sua assistente torni a praticarle la dolorosa terapia dell’agopuntura. Infine, Francisca contatterà il pericoloso usuraio Pablo Armero, e gli farà sapere che il suo ex pupillo Prudencio non è più protetto da lei.