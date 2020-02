Serena Enardu e Pago stanno di nuovo insieme: dopo essersi lasciati nel corso dell'ultima edizione di Temptation Island è nella casa del Grande Fratello Vip che i due si sono ritrovati più innamorati che mai. Dopo che l'influencer è diventata una concorrente ufficiale per volere degli autori, tra lei e il cantante si è riaccesa la passione. Nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 febbraio, infatti, la coppia si è rifugiata in una capanna costruita in sala da pranzo per avere un po' d'intimità.

Serena riconquista Pago al Grande Fratello Vip

Serena Enardu è decisamente riuscita nel suo intento: entrare nella casa del Grande Fratello Vip e riprendersi l'uomo che lei stessa ha lasciato non molti mesi fa a Temptation Island. A favorire questo tanto atteso ricongiungimento è stata sicuramente la scelta degli autori del reality di far entrare la sarda nel cast ufficiale, promuovendola al ruolo di concorrente dopo che il pubblico si era opposto al suo ingresso nelle prime settimane.

A poco più di tre giorni dall'ingresso dell'ex tronista nelle dinamiche del format, tutti i siti di Gossip riportano già la notizia che tra lei e il ritrovato compagno è di nuovo passione.

La notte scorsa, infatti, i due piccioncini sono stati ripresi dalle telecamere mentre si apprestavano a dormire in una capanna fatta di divani, coperte e cuscini; con l'aiuto di Paolo Ciavarro, il cantante ha messo su una specie di "tana" in cui rifugiarsi con la sua dolce metà per avere un po' di intimità.

La 'capanna' torna al Grande Fratello Vip dopo tanti anni

Non è di certo la prima volta che nella casa più spiata d'Italia alcuni concorrenti cercano di sfuggire alle telecamere per scambiarsi baci, coccole e avere un po' di intimità: in passato, infatti, è successo spesso che gli inquilini usassero coperte e divani per costruire una capanna nella quale trascorrere la notte con qualcuno.

Il primo ad escogitare questa mossa fu Pietro Taricone: nel corso della primissima edizione del Grande Fratello, infatti, il napoletano mise su questa speciale "costruzione" per avere un po' d'intimità con Cristina Plevani.

Il pubblico contro Serena nel cast del Grande Fratello Vip

La presenza della Enardu nel cast ufficiale del Grande Fratello Vip 4, però, continua a non convincere. Il fatto che gli autori abbiano deciso in modo non democratico di far diventare Serena una concorrente del reality iniziato da quasi un mese sta facendo storcere il naso a gran parte del pubblico a casa.

Che gli addetti ai lavori vogliano puntare sulla chiacchierata storia d'amore tra la sarda e Pago dopo l'exploit a Temptation Island Vip è più che lecito, ma per farlo sono andati contro il parere della maggioranza dei telespettatori.

Si ricorda, infatti, che nel corso delle prime due puntate di questa edizione, è stato chiesto alla gente di votare "sì" o "no" alla seguente domanda: volete che Serena resti nella casa? Ai tempi, la partecipazione dell'influencer al format sarebbe durata soltanto una settimana, ma oltre la metà dei votanti si espresse affinché non entrasse. A distanza di poche settimane, la donna è tornata protagonista perché la produzione del GF ha deciso che dovesse essere una nuova inquilina.

Tra i tanti che hanno protestato per questa scelta assolutamente non democratica ci sono anche alcuni personaggi famosi. Salvo Veneziano (espulso per le frasi volgari su Elisa De Panicis) e Cristina Plevani, per esempio, hanno usato i social network per portare avanti la seguente polemica: "Il pubblico sovrano, come dite voi, non conta nulla. La gente aveva votato no per averla in casa e voi la mettete come concorrente? Complimenti".