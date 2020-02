Cambio di programma al GF Vip 4: Miriana Trevisan, annunciata come ospite principale della decima puntata, stasera non entrerà nella Casa per confrontarsi con Serena Enardu. Gli autori del reality, dunque, hanno deciso di puntare sul presunto tradimento ai danni di Antonella Elia, che tra poche ore incontrerà il fidanzato Pietro Delle Piane. Anche Lory Del Santo farà un'apparizione in diretta per parlare del flirt che ha avuto in passato con Antonio Zequila.

Salta l'ospitata di Miriana Trevisan al GF Vip 4

Sabato scorso, nel corso dell'intervista che ha rilasciato a Verissimo, Alfonso Signorini aveva anticipato che Miriana Trevisan sarebbe stata una delle ospiti della decima puntata del GF Vip: la showgirl, infatti, aveva accettato di rientrare nella Casa per la seconda volta per avere un faccia a faccia con Serena Enardu.

A poche ore dall'inizio della diretta del 10 febbraio, però, si viene a sapere che i piani sono cambiati: l'ex moglie di Pago, tramite i suoi profili social, ha fatto sapere che non varcherà la porta rossa di Cinecittà e che guarderà il programma da casa sua.

"Respect", si è limitata a dire la donna senza spiegare le motivazioni per le quali è saltato il suo attesissimo confronto con la donna che sta facendo storcere il naso a lei, al figlio Nicola e a tutti i parenti del cantante sardo da quando è diventata una concorrente ufficiale.

I familiari di Pago, infatti, nei giorni scorsi hanno rilasciato delle dichiarazioni al veleno nei confronti di Serena: il pensiero che condividono tutti, è che l'influencer si sia intromessa in un'esperienza che il compagno voleva fare da solo (il fratello di lui, infatti, l'ha etichettata con la parola "egoista" nell'intervista che ha concesso al settimanale "Spy").

Antonella Elia di nuovo faccia a faccia con Pietro al GF Vip

Sono passate poche settimane da quando Pietro Delle Piane è entrato nella Casa del GF Vip per rassicurare la fidanzata Antonella Elia: i due, infatti, si sono resi protagonisti di un lunghissimo e romantico bacio passionale davanti alle telecamere.

Sette giorni fa, però, Signorini ha informato la concorrente del reality che il suo compagno è stato paparazzato tra le braccia di una sua ex, la sorella di Asia Argento.

Oggi, la soubrette avrà l'opportunità di rivedere la sua dolce metà e chiedergli spiegazioni circa le foto che lo ritraggono abbracciato e mano nella mano con un'altra donna.

Con ogni probabilità, inoltre, stasera Antonella sarà messa al corrente di quanto è accaduto ieri a "Live-Non è la d'Urso": il suo Pietro, infatti, si è sottoposto alla macchina della verità, ma le risposte che ha dato sono risultate quasi tutte false.

Televoto a quattro e sorpresa per Zequila stasera al GF Vip

Nel corso della puntata del GF Vip del 10 febbraio, inoltre, ci sarà spazio per un altro inaspettato incontro: Antonio Zequila rivedrà dopo tanti anni Lory Del Santo, con la quale ha avuto un chiacchierato flirt in passato.

Stasera si parlerà sicuramente anche del bacio che c'è stato qualche notte fa tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due, dopo essersi scambiati delle effusioni in giardino, però, hanno avuto reazioni diverse: lui si è mostrato felice come un adolescente innamorato, mentre lei si è detta perplessa e un po' pentita perché fuori dalla Casa c'è una persona che la stava aspettando.

A rischio eliminazione, infine, ci sono Adriana Volpe, Michele Cucuzza, Fabio Testi e Barbara Alberti: uno di loro quattro (ovvero quello che riceverà meno preferenze da parte del pubblico televotante) sarà escluso dalla gara, e dovrà rinunciare alla possibilità di vincere il reality di Canale 5.