Questo pomeriggio lunedì 10 febbraio è andata in onda una nuova puntata di Vieni da Me. Nel salotto di Caterina Balivo, di fronte a diversi esperti musicali e opinionisti, la padrona di casa è ritornata su quanto accaduto nella 70esima edizione del Festival di Sanremo. Tra i vari argomenti trattati era impossibile non parlare della lite scoppiata tra Morgan e Bugo; per questo la conduttrice di Rai 1 ha intervistato il direttore d'orchestra e co-autore del brano "Sincero". Simone Bertolotti ha utilizzato della parole piuttosto dure nei confronti di Marco Castoldi e senza troppi giri di parole si è schierato dalla parte di Cristian Bugatti.

Il racconto del direttore d'orchestra

Simone Bertolotti è stato colui che ha deciso di interrompere la musica quando Bugo ha lasciato il palco dell'Ariston. Il direttore d'orchestra ha rivelato a Caterina Balivo di non essere stato al corrente di quanto sarebbe accaduto in eurovisione. Bertolotti ha dichiarato: "Non mi sarei mai prestato a dirigere una porc... del genere". Poi, con molto rammarico, il co-autore di "Sincero" ha ammesso che per lui è un colpo al cuore vedere quelle immagini, poiché dietro quelle performance c'erano mesi di lavoro.

Dopo che sono stati mostrati alcuni video della lite tra i due artisti, Simone Bertolotti ha aggiunto: "Bugo non si meritava tutto questo". Il direttore d'orchestra ha criticato duramente il comportamento di Morgan.

Francesco Facchinetti duro su Morgan: 'Ha sempre trattato male le persone'

Nel salotto di Vieni da Me gli opinionisti presenti hanno espresso la propria opinione; ancora una volta il caso legato a Morgan e Bugo ha diviso lo studio.

Francesco Facchinetti, in particolare, è stato piuttosto duro su Marco Castoldi: "Ha trattato sempre male le persone". L'ex deejay Francesco ha confessato nel programma della Balivo di avere capito subito che tra i due artisti c'era qualcosa che non andava già dall'annuncio di Antonella Clerici. Facchinetti aveva già lanciato un tweet al veleno riferendosi all'ospitata di Castoldi a Live - Non è la d'Urso: “Più si continua a dare spazio a Morgan negandogli di capire la realtà e più siamo colpevoli della sua follia cronica.”

Più si continua a dare spazio a Morgan negandogli di capire la realtà e più siamo colpevoli della sua follia cronica #noneladurso — Francesco Facchinetti (@frafacchinetti) February 9, 2020

La mamma di Morgan interviene in diretta a Vieni da Me

Questo pomeriggio nel programma di Caterina Balivo è accaduta una cosa inaspettata.

Mentre si parlava della lite avvenuta tra Cristian Bugatti e Marco Castoldi, la mamma di Morgan ha chiamato in diretta. La donna prima si è complimentata con la padrona di casa per la bella trasmissione poi ha risposto a tutti coloro che hanno rivolto delle critiche a suo figlio: "Lui è un buono, io lo sgrido sempre. Straborda perché ama la musica, è sempre stato un po' birichino".