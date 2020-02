È passato circa un mese da quando è iniziata la quarta edizione del Grande Fratello Vip, alcuni concorrenti si stanno ritagliando uno spazio importante nelle dinamiche del gioco. Nella giornata di ieri, per esempio, Pago e Serena si sono resi protagonisti del primo litigio tra le mura di Cinecittà: lei è scoppiata a piangere dopo aver ricevuto un rimprovero dal compagno. Paolo Ciavarro, invece, si è fatto coraggio ed ha baciato con trasporto Clizia Incorvaia: che queste smancerie siano l'inizio di un nuovo amore?

Una nuova coppia nella Casa del Grande Fratello Vip

Sono settimane che i fan del Grande Fratello Vip 4 aspettavano questo momento: nella Casa più spiata d'Italia, c'è stato il primo bacio passionale tra due concorrenti che si sono conosciuti nel programma. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, nella notte tra sabato 8 e domenica 9 febbraio, si sono resi protagonisti di un inaspettato scambio di effusioni davanti alle telecamere.

In un video che sta facendo il giro della rete, si vedono i due ragazzi distesi su un divano in giardino; ad un certo punto il figlio di Eleonora Giorgi si avvicina all'influencer e la bacia con trasporto.

A circa un mese dall'inizio del reality, dunque, una nuova coppia potrebbe essersi formata: si tratta del bel Paolo e dell'ex moglie di Francesco Sarcina (che proprio in quelle ore attendeva di scoprire come si sarebbe classificato al Festival di Sanremo).

Che tra i due giovani ci fosse attrazione, lo si era capito sin dal principio: Ciavarro non ha mai nascosto che la compagna d'avventura era il suo genere di donna, mentre lei ha esitato fino a ieri perché fuori dalla Casa c'era una persona che l'aspettava e con la quale si stava frequentando da un mese.

Prime tensioni tra Pago e Serena al Grande Fratello Vip

Se Paolo e Clizia sono vicinissimi, c'è un'altra coppia del Grande Fratello Vip che nelle ultime ore sta vacillando: Pago e Serena Enardu, dopo giorni di passione e complicità, ieri hanno litigato per la prima volta davanti alle telecamere.

Come documentano alcuni video che i siti di Gossip stanno riportando, sabato 8 febbraio c'è stato un acceso diverbio tra i due fidanzatini: la sarda, in particolare, si è lamentata dell'atteggiamento troppo critico che il compagno ha nei suoi confronti.

L'influencer, infatti, ha detto di sentirsi sempre osservata e giudicata dall'uomo che ama, tanto da arrivare a dirgli con la voce rotta dall'emozione: "Se hai ancora bisogno di tempo, me ne vado. Non posso pagare per tutta la vita".

Quando Serena è corsa in bagno per piangere, Pago l'ha raggiunta ed ha provato a consolarla. Il riavvicinamento tra i due, però, sembra tutt'altro che definitivo e le cose potrebbero cambiare ancora dopo che l'ex moglie di lui (Miriana Trevisan) entrerà nella Casa per dirne quattro alla Enardu.

Le anticipazioni della decima puntata del Grande Fratello Vip

Domani, lunedì 10 febbraio, andrà in onda la decima puntata del Grande Fratello Vip 4: Alfonso Signorini, intervenuto a Verissimo, ha anticipato parte di quello che accadrà in diretta.

Miriana Trevisan, ad esempio, entrerà nella Casa per avere un duro faccia a faccia con Serena Enardu: l'ex moglie di Pago, infatti, è stanca di vedere lui tra le braccia della ritrovata fidanzata e lo dirà ad entrambi con un tono tutt'altro che amichevole.

La coppia, inoltre, sarà messa al corrente delle cose poco carine che i parenti del cantante hanno detto sulla sua dolce metà: il figlio Nicola, in particolare, ha smesso di guardare il padre in Tv da quando la sarda è diventata una concorrente del reality.

Spazio anche per le novità sul presunto tradimento ai danni di Antonella Elia, ai baci tra Paolo e Clizia e al risultato del televoto, che vede a rischio Barbara Alberti, Michele Cucuzza, Adriana Volpe e Patrick Ray Pugliese.