Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la TV Soap scritta da Aurora Guerra, già autrice di Una Vita. Gli spoiler della puntata dell'11 febbraio 2020 su Canale 5, rivelano che Don Berengario confiderà di essere il padre di Esther Soto a Matias, Marcela e Dolores, mentre Irene Campuzano continuerà le sue indagini su Fernando Mesia e sulla morte del sindaco di Belmonte.

Il Segreto, puntata martedì 11 febbraio: Don Berengario confessa di avere una figlia

Le anticipazioni de Il Segreto, incentrate sulla nuova puntata, che i telespettatori potranno vedere martedì 11 febbraio 2020 dalle ore 16:30 su Canale 5, annunciano che una rivelazione desterà la sorpresa di tutta la popolazione di Puente Viejo.

Nel dettaglio, Don Berengario si farà coraggio e svelerà la verità sulla natura del suo rapporto con Esther. Il prelato di Puente Viejo, infatti, comunicherà a tutto il paese, e quindi anche a Matias (Ivan Montes), Marcela, Consuelo e Dolores che la Soto è in realtà sua figlia, nata da una precedente relazione con Marina. Una confessione, fatta obbligatoriamente per mettere fine ai pettegolezzi della moglie di Tiburcio, la quale aveva ipotizzato una relazione tra la figura religiosa e la nuova arrivata.

In questo frangente, Don Berengario (Miguel Uribe) confesserà di volersi prendere le proprie responsabilità dopo aver scoperto di essere padre.

Dolores mette alla berlina il prelato ed Esther

Gli spoiler de Il Segreto, focalizzati sulla puntata di domani 11 febbraio 2020 sul canale del Biscione, svelano che la rivelazione di Don Berengario scatenerà la reazione di Dolores. In particolare, la moglie di Tiburcio deciderà di vendicarsi del prelato di Puente Viejo dopo essere stata zittita da lui.

Per fare ciò, la pettegola più famosa del borgo iberico deciderà di raccontare a tutto il popolo la verità sulla natura del rapporto tra il collega di Don Anselmo (Mario Martin) e Esther per metterli in cattiva luce. Un gesto, che avrà il risultato sperato, visto che i due protagonisti finiranno sotto accusa.

Irene indaga su Esteban e Fernando

Ma non sarà l'unico colpo di scena dell'appuntamento, in quanto i telespettatori dovranno fare attenzione ad Irene (Rebeca Sala).

La Campuzano, infatti, deciderà di indagare sulla morte di Esteban Fraile, perito tragicamente durante uno scontro con Carmelo (Raul Pena) e Fernando (Carlos Serrano). In particolare, la giornalista confronterà la calligrafia, ritrovata nella lettera del sindaco di Belmonte, con quella del diabolico Mesia, arrivando ad una sconvolgente scoperta. In attesa di vedere questa puntata in televisione, si precisa che l'11° stagione può essere rivista in modalità on demand su "Mediaset Play".