Serena è stata eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip 4: il pubblico, attraverso il televoto ha espresso il suo parere decidendo che a restare nella casa dovesse essere Fabio Testi. Nella serata che ha visto l'ingresso di Teresanna Pugliese, l’ex tronista di Uomini e Donne ha dovuto lasciare il suo fidanzato Pago, con il quale ha ritrovato al complicità seppur tra alti e bassi. Serena si è detta felice per come è andato il suo percorso, breve ma intenso nella casa: il suo unico interessa era quello di ritrovarsi con il cantautore e così è stato.

La Enardu è tornata a farsi viva sui social ed ha dichiarato che adesso il suo unico desiderio è cominciare una nuova vita con Pago al suo fianco.

Serena: 'Sono la donna più felice del mondo'

Una volta esclusa dal Grande Fratello, Serena ha ripreso in mano la sua vita e ha deciso di rimettersi subito in contatto con i suoi follower sui social. ‘Sono felicissima, sono la donna più felice del mondo’, ha dichiarato l’imprenditrice sarda nelle prime Story postate su Instagram. La donna ha giustificato il suo stato d’animo affermando che l’unico scopo per il quale aveva deciso di intraprendere un cammino all'interno del reality era quello di riappacificarsi con Pago.

Adesso che la loro storia ha un’altra possibilità, Serena non può desiderare altro. I momenti difficili non sono mancati, come quando il fratello di Pago è entrato in casa mettendo in dubbio la sincerità della donna, ma adesso è tutta acqua passata.

‘Adesso voglio solo aspettare che esca, voglio solo stare con lui, non voglio altro’, ha poi proseguito Serena parlando del fidanzato. Ma poiché non vuole essere egoista, la Enardu ha chiesto l’aiuto dei suoi fan affinché Pago possa superare la nomination che lo vede a confronto con Licia.

Serena è consapevole che adesso il cantautore deve affrontare da solo il suo percorso. D’altra pare non sono pochi, e tra questi anche Miriana Trevisan, coloro che credono che la presenza di Serena abbia danneggiato il viaggio nel reality del cantautore.

Serena desiderosa di stare con Pago

Serena, che ha raccontato ai follower di aver parlato con il figlio Tommaso fino alle prime luci dell’alba, dopo che quest’ultimo le ha inviato una lettera commovente al GF Vip, ha perorato la causa di Pago.

‘È una persona che va oltre le apparenze’, ha detto Serena del cantante, che secondo lei dovrebbe vincere la quarta edizione del reality.

‘Ci siamo amati da morire, ci siamo coccolati e conosciuti ancora come non mai’, ha proseguito Serena che ha aggiunto di essere desiderosa di vivere la nuova vita che ha progettato al fianco di Pago. Mi sento rinata’, ha concluso Serena che non pare aver dubbi sul fatto che ormai il suo futuro è al fianco di Pacifico.

Serena pronta a sostenere il fidanzato

Serena sta per rientrata a casa sua dove riabbraccerà i suoi cari, ma di certo no mancherà di far sentire il suo appoggio ed il suo amore a Pago.

Non è escluso che presto la donna, qualora il cantautore superi la nomination, non possa fare nuove sorprese al suo amore, che stravede per lei.