Uno dei momenti più importanti della decima puntata del Grande Fratello Vip 4 è stato l'ingresso all'interno della casa di Pedro, fratello di Pago. Le parole dell'uomo non sono affatto piaciute a Serena Enardu: la lite fra l'imprenditrice sarda e il cantautore è continuata sia durante la diretta del reality che dopo.

Il programma Mattino 5 quest'oggi si è occupato della vicenda: Miriana Trevisan è intervenuta per difendere Pedro e si è scagliata contro Serena, affermando che le parole usate nei confronti della famiglia di Pago sono state poco carine.

Miriana ospite a Mattino 5 dopo la lite tra Serena e Pago

Da giorni ci si aspettava di rivedere al Grande Fratello Vip Miriana Trevisan, invece nel corso della puntata del 10 febbraio è stato Pedro, fratello di Pago, a parlare con lui. L'uomo ha messo in guardia il cantautore: secondo lui Serena non è sincera, e avrebbe dovuto far sì che il compagno continuasse a portare avanti il suo percorso televisivo da solo.

Ma non è tutto: Pedro ha fatto presente che, pochi giorni prima di entrare in casa, la Enardu ha cliccato dei "Like" ad alcuni post dell'ex tentatore Alessandro Graziani, proprio colui che in qualche modo aveva causato la rottura della coppia a Temptation Island Vip.

A questo punto, anche Serena si è confrontata con il fratello del fidanzato.

La Enardu ha giustificato il suo comportamento, affermando di non avere nulla da nascondere. Quando Pedro ha lasciato la casa, la discussione con Pago è andata avanti, con la 43enne sarda che ha speso parole poco gradevoli nei confronti del cognato. La concorrente si è addirittura scagliata contro Alfonso Signorini, nel momento in cui il conduttore del reality l'ha invitata a chiedere scusa per le sue affermazioni.

La lite ha avuto una grande risonanza fuori dalla casa di Cinecittà. Non solo il popolo del web ha criticato Serena, ma anche Miriana Trevisan, ospite a Mattino 5 oggi, martedì 11 febbraio, ha commentato negativamente il comportamento della fidanzata di Pago, chiarendo anche che, al contrario di quanto era stato annunciato, il suo ingresso nella casa non era affatto in programma.

Miriana Trevisan contro Serena

"Conosco bene la famiglia, conosco bene il fratello: è una persona delicatissima", ha sottolineato Miriana, non prima di aver precisato che vorrebbe astenersi dal commentare gli atteggiamenti di Serena. Secondo l'ex moglie di Pago, se Pedro è entrato in casa per parlare con il fratello, evidentemente ci sono dei validi motivi che il pubblico non conosce: "Queste offese che ha fatto alla sua famiglia (ha detto la Trevisan riferendosi alla Enardu, ndr) sono di poco gusto, come anche il like".

La showgirl napoletana dinanzi alle telecamere di Mattino 5 ha precisato che secondo lei dovrebbero vivere la loro relazione lontano dai riflettori, anche perché Pago dovrebbe confrontarsi con la famiglia e con chi gli vuole bene.

"Non sapevo che sarebbe stata poco carina nei confronti della famiglia", ha concluso Miriana Trevisan, affermando che il consiglio dato a Pago di seguire il cuore sottintendeva un comportamento corretto da parte di Serena. Insomma, sembra proprio che in tutta questa vicenda la Enardu non avrà vita facile.

Serena a rischio eliminazione

La coppia riuscirà a trovare un punto di incontro? Se Pago sarà felice, la sua famiglia di certo sarà pronta a riaccogliere Serena con amore. Ad ogni modo, adesso l'ex tronista di Uomini e Donne è a rischio eliminazione, essendo in nomination con Licia Nunez. Chissà, dunque, se il pubblico decreterà la fine della sua avventura al GF Vip 4, e soprattutto se si riusciranno a chiarire i dubbi sulla sua relazione con il cantautore sardo, intorno alla quale ci sono ancora tanti punti di domanda.