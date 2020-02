Ritorna anche questa settimana l'appuntamento con il sacerdote detective più amato della televisione italiana, "Don Matteo 12", interpretata fra gli altri da Terence Hill (Don Matteo), Nino Frassica (Nino Cecchini) e Serena Iansiti (Sara Santonastasi). Giovedì 27 febbraio, infatti, è stato trasmesso l'episodio "Non commettere adulterio", il sesto della dodicesima stagione basata su I Dieci Comandamenti della Bibbia. Nel nuovo appuntamento, i carabinieri sono stati costretti ad indagare su un caso legato alla vita passata di Sara Santonastasi, mentre il maresciallo Cecchini ha dato le sue dimissioni per il comportamento inadeguato dei suoi colleghi.

Per tutti quelli che non hanno visto il sesto appuntamento in televisione, è già disponibile la replica sui siti ufficiali della Rai.

Dove vedere online la replica del sesto appuntamento

Nello specifico, si informa che la replica dell'episodio "Non commettere adulterio" è già disponibile sul sito on demand Rai Play, che contiene una pagina dedicata appositamente a "Don Matteo" in cui sono presenti le repliche di tutti gli episodi già trasmessi in tv. La visione dei video sul sito è riservata agli utenti registrati, quindi è indispensabile effettuare la registrazione prima di tentare di visualizzare qualsiasi replica.

Dopo aver inserito tutti i dati e fatto il log in alla piattaforma sarà possibile visualizzare i video e scaricare un'app da installare sui propri dispositivi mobili.

Nino si dimette

La trama ufficiale del sesto episodio ci segnala che dopo essere riuscita ad ambientarsi benissimo in canonica, Ines sarà costretta a conoscere il suo vero padre Sergio. All'inizio, i due non riusciranno a trovare un punto d'incontro, anche se col passare del tempo impareranno ad andare d'accordo grazie anche all'aiuto di Anna, sempre più vicina all'ex carcerato.

Intanto, alla caserma dei carabinieri tutti saranno occupati a risolvere un caso che sembra coinvolgere in primo piano il nuovo procuratore, Sara Santonastasi ed un uomo conosciuto dalla donna parecchi anni prima.

Nino sarà distrutto ed indignato per non essere stato promosso e per essere sempre bistrattato dai suoi colleghi di lavoro, colpevoli di non trattarlo con i riguardi che merita. A quel punto il maresciallo Cecchini deciderà di dimettersi per iniziare una nuova attività sui social come influencer.

Non sapendo però nulla sulla nuova professione che vuole intraprendere, Nino chiederà aiuto a due tutor di eccezione: i The Jackal. I due giovani, infatti, aiuteranno il maresciallo a muovere i primi passi nel mondo di Instagram e delle sponsorizzazioni social.