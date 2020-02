Ieri sera, venerdì 14 febbraio, è andata in onda in prima serata su Canale 5 l'undicesima puntata del Grande Fratello Vip, il Reality Show di Mediaset condotto dal direttore del settimanale di Chi, Alfonso Signorini. Invece, tra gli opinionisti televisivi è stata presente solo Wanda Nara, perché Pupo era impegnato in tournée.

Signorini ospite ad U&D, ha posto domande al tentatore Alessandro Graziani

La puntata di San Valentino è iniziata con il conduttore della casa più spiata d'Italia, che ha rivelato di essere stato ospite all'ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne, e ha posto alcune domande ad Alessandro Graziani.

L'attuale tentatore del people show ed ex tentatore di Temptation Island è stato interrogato riguardo alla possibile storia con Serena Enardu. Il ragazzo ha raccontato di qualche messaggio sui social, della volontà di approfondire la relazione e del flirt chiuso, perché la sarda era ancora innamorata di Pago. Ma nonostante ciò, Graziani ha anche svelato che tra i due c'è stato un weekend romantico dopo il programma, in cui ha lasciato intendere che hanno consumato sotto le lenzuola.

Fernanda dopo l'uscita di Serena: 'Bene fuori un'altra'

Poi, Signorini ha fatto la stessa domanda a Serena che ha voluto lasciare tutti con il dubbio e ha affermato che la verità la conoscono solo lei, Alessandro e Pago. Quest'ultimo ha difeso la Enardu e ha affermato che dal 25 agosto i due si erano lasciati, e che quindi potevano continuare ognuno per la propria vita liberamente. Poco dopo, il conduttore ha comunicato che la Enardu è stata eliminata, e in quel momento c'è stata un'ovazione in studio.

Serena in realtà non era uscita, ma è andata direttamente in nomination per lunedì. Però quando era rientrata in casa, Antonella Elia ha svelato che Fernanda, in riferimento alla sarda, aveva detto 'fuori un'altra'.

Litigio tra Licia e Adriana Volpe

Intanto, Licia Nunez e Adriana Volpe hanno avuto un litigio, ed entrambe si sono accusate a vicenda di essere delle persone false. Poi, ad un certo punto il direttore del settimanale Chi ha smentito l'attrice riguardo ad una clip in cui la giornalista avrebbe pianificato lo sfruttamento della vita privata della Nunez, in un'altra puntata.

Ma non è tutto, perché è stato anche mostrato un video del cantante Pago che ha detto a Serena di stare lontano da Licia, in quanto sarebbe geloso della pugliese.

Poi è arrivato il momento del finto tradimento del marito di Adriana Volpe. In particolare, Signorini ha fatto una scherzo a quest'ultima, in cui il compagno Roberto è stato paparazzato a baciare un'altra donna. Però, la giornalista non ha creduto assolutamente allo scherzo, nemmeno quando il marito è entrato in studio per confermarlo. Alla fine, il tutto è finito con un grande mazzo di rose rosse per la giornalista.

Infine, c'è stato il momento per la nuova coppia del Gf Vip formata da Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, che hanno passato la notte in suite, grazie al conduttore della casa di Cinecittà che sta continuando a tessere le lodi del loro amore.