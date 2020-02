Come una madre, la fiction con protagonista Vanessa Incontrada, ha appassionato milioni di telespettatori raggiungendo ascolti record. Domenica 16 febbraio, la storia di Angela e dei bambini volgerà al termine con l'ultima delle tre puntate della miniserie di Rai 1. Nell'episodio finale, la fuga di Angela e i bambini, tra molti tormenti e difficoltà, troverà un aiuto in Kim (Giuseppe Zeno) il misterioso amico di Elena. Non mancheranno i colpi di scena, perché la protagonista verrà a conoscenza di un segreto che cambierà tutte le carte in tavola.

Nonostante tutto, per la coraggiosa Angela ci sarà un lieto fine.

Trama Come Una Madre, ultima puntata 16 febbraio: gli inseguitori raggiungono Angela

Le anticipazioni della terza puntata di Come una madre raccontano che la fuga di Angela, Bruno e Valentina sembrerà giungere a una triste conclusione. Gli uomini di Manfredi Albanese, lo zio dei ragazzi, raggiungeranno i fuggitivi per recuperare delle informazioni segrete che servono a mettere al sicuro gli sporchi affari del crudele parente. Durante la corsa, Angela perderà le speranze e crederà che per lei e i bambini non resterà altro che arrendersi, ma fortunatamente non sarà così.

La critica situazione di Angela, Bruno e Valentina vedrà una svolta positiva con l'arrivo di Kim, il misterioso amico di Elena, la madre dei bambini che era stata assassinata proprio dagli uomini di Manfredi.

Spoiler Come una madre, domenica 16 febbraio: Angela e i bambini trovano un rifugio

La trama di Come una madre rivela che nel corso della puntata finale, Kim presterà soccorso ad Angela e ai bambini, salvandoli dai malviventi e dando loro protezione e conforto.

L'uomo riuscirà a trovare un rifugio provvisorio in cui la donna potrà ripararsi, ma non tutto sarà ancora finito. Gli inseguitori riusciranno a scovare il loro nascondiglio e arriverà la resa dei conti. Proprio quando tutto sembrerà perduto, arriverà un colpo di scena: si scoprirà un segreto riguardante la famiglia Albanese che scombinerà tutte le carte. Un particolare sul difficile passato costringerà Angela a dover fare i conti con la verità e tutti gli ostacoli superati, i sacrifici e le difficoltà troveranno modo di essere premiati.

Dopo aver rischiato la galera per l'ingiusta accusa di aver ucciso Elena, Angela riuscirà a trovare la strada giusta per ricominciare una nuova vita e tutto finirà per il meglio.

La storia di Angela, interpretata dalla bravissima Vanessa Incontrada, ha conquistato il cuore del pubblico grazie alle emozioni forti che ha saputo creare. La fuga avvincente ma ricca di sentimenti ha descritto il valore e la forza della maternità che non ha bisogno di vincoli di sangue. L'appuntamento per il gran finale è per domenica, 16 febbraio, a partire dalle 21:25 su Rai 1.