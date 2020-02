Una delle concorrenti più controverse della quarta edizione del Grande Fratello Vip continua a scatenare diverse polemiche nella casa di Cinecittà, rendendosi spesso protagonista di varie discussioni con alcuni inquilini. Parliamo di Antonella Elia, che dopo essere entrata in conflitto con Patrick Ray Pugliese e Fernanda Lessa ha avuto parecchi scontri con la nuova arrivata Valeria Marini. A prendere le difese della showgirl ci ha pensato l’ex gieffina Serena Enardu, che sempre molto attiva sui social è arrivata a mettere in dubbio l’autenticità dei vip ancora in gioco.

L’ex tronista ha dichiarato di considerare Antonella Elia l’unica concorrente sana del Reality Show condotto da Alfonso Signorini, a chi le ha chiesto cosa ne pensasse della sua ex coinquilina.

Serena Enardu difende Antonella Elia dalle critiche

Nella casa del Grande Fratello Vip 4 continua a non esserci tranquillità per i concorrenti del reality. Di recente infatti i telespettatori hanno assistito a diversi battibecchi, soprattutto alla lite furibonda tra Antonella Elia e Valeria Marini. Quest’ultima e altri inquilini del programma condotto da Alfonso Signorini continuano a puntare il dito contro l’ex valletta di Mike Bongiorno, che sta facendo tanto discutere.

La gieffina a gran sorpresa è stata difesa dall’ex concorrente Serena Enardu, ancora al centro del gossip per aver ritrovato la serenità perduta con il fidanzato Pago Settembre proprio sotto i riflettori delle telecamere. L’ex tronista che non si sottrae mai alle domande dei suoi fan ha risposto con le seguenti parole, a tutti coloro che criticano gli atteggiamenti di Antonella Elia: "Secondo me è la più normale perché non è possibile stare lì e non sclerare, fidatevi è la più sana.

Quei personaggi che ci sono là dentro trovano sempre il modo di fare la pace". Il pensiero espresso dall’influencer sarda sul proprio profilo Instagram è stato condiviso anche da Pacifico sui social che è intervenuto sulla questione, affermando: "Non toccatemi Antonellina".

La fidanzata di Pietro Delle Piane stufa di essere provocata da Fernanda e Valeria

Inoltre Serena ha commentato anche la squalifica di Clizia Incorvaia dal Grande Fratello Vip, facendo sapere a coloro che la seguono di aver visto la sua ex compagna d’avventura affranta.

Nel contempo nelle scorse ore, Antonella Elia durante una conversazione con Adriana Volpe che ha tentato di calmare le acque ha espresso tutta la sua frustrazione, facendole sapere che Fernanda e Valeria continuano a provocarla. Lo sfogo della fidanzata di Pietro Delle Piane è proseguito in confessionale, e la diretta interessata oltre dichiarare che la Marini e la modella brasiliana naturalizzata italiana le darebbero dell'indemoniata ha aggiunto che si fanno il segno della croce ogni volta che la vedono entrare in una stanza. Per concludere l’ex valletta di Mike Bongiorno sempre ad Adriana Volpe ha chiarito che la sua armonia preferisce cercarla fuori dalla casa del GF Vip, e ci ha tenuto a specificare di soffrire per se stessa e non per la lite che ha avuto con Valeria.