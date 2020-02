Un ex concorrente del Grande Fratello Vip 4, che nella casa di Cinecittà ha lasciato sicuramente il segno ha stupito con delle dichiarazioni inaspettate che non hanno fatto rimanere indifferenti i fan del reality. Pago Settembre sulle pagine del settimanale Chi ha fatto sapere che al momento è presto per parlare di matrimonio tra lui e Serena Enardu, che ha ritrovato dopo vari mesi proprio sotto i riflettori delle telecamere. L’influencer sarda che a Verissimo ha dimostrato di essere determinata a far cambiare idea al cantante, e ha ricucito di recente il rapporto con Nicola, il figlio che il suo compagno ha avuto dall’ex moglie Miriana Trevisan, si è mostrata infastidita sui social network.

La 43enne sul proprio profilo Instagram seppur con il sorriso sulle labbra, ha fatto capire a coloro che la seguono di non aver apprezzato affatto il contenuto dell’ultima intervista di Pacifico.

Niente matrimonio per Pago dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip

Due ex protagonisti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, dopo aver movimentato il Reality Show prodotto da Endemol Shine Italy con la loro storia d’amore, continuano ad essere al centro del gossip. Mentre Serena Enardu una volta tornata alla normalità, soltanto pochi giorni fa ha ribadito nel salotto di Silvia Toffanin di essere disposta a tutto per riconquistarsi la fiducia del fidanzato Pago, quest’ultimo è ancora frenato.

Il cantante sardo nonostante abbia dato un’altra possibilità all’ex tronista, sulle pagine del settimanale Chi ha messo a tacere le voci su un probabile matrimonio tra lui e la sua amata. In particolare il 48enne, dopo quanto accaduto a Temptation Island Vip e nel programma condotto da Signorini ha intenzione di valutare bene la situazione per poter fare il grande passo. Scendendo nel dettaglio, Pacifico ha dichiarato che ci sono ancora numerosi punti da chiarire sulla sua relazione con Serena, specificando che la loro crisi in realtà risale a ben prima della partecipazione al programma estivo delle tentazioni.

Serena Enardu commenta l’ultima intervista di Pacifico

A quanto pare all’influencer sarda che invece ha ribadito in diverse occasioni di essere pronta a sposare Pacifico, non sono piaciute le parole rilasciate dal proprio fidanzato alla rivista diretta da Alfonso Signorini. Non è difficile accorgersi dal volto della Enardu che non abbia reagito bene alle ultime affermazioni dell’ex marito di Miriana Trevisan, attraverso un suo video diffuso sui social.

Ad un follower che le ha chiesto su Instagram se è rimasta infastidita che Pago per adesso non vuole parlare di matrimonio, però l’ex tronista ha risposto alla seguente maniera: “No, non me n’è fregato proprio niente. Non mi ha infastidito”. Nel filmato è presente anche lo stesso Pacifico sdraiato sul letto della camera di un hotel, e quando è stato inquadrato da Serena non ha perso tempo per rispondere alla stessa esclamando: “No, neanche un po’“. Infine l'ex volto di Uomini e Donne sempre su richiesta di un fan ha espresso il suo pensiero sull’intervista di Pago, affermando ironicamente: “Molto bella e interessante.

Carica di contenuto, è stato proprio bello leggerla. Me la paga”.