Clizia Incorvaia è stata sicuramente uno dei personaggi più chiacchierati in questa ultima settimana. La donna, infatti, è entrata al centro della bufera per alcune frasi su Buscetta che le hanno valso la squalifica dal Grande Fratello Vip. Oggi, Eleonora Giorgi ha voluto dire la sua sull'episodio increscioso, di cui è stata protagonista la nuova fidanzata del figlio Paolo Ciavarro. In particolare, l'attrice avrebbe fatto sapere a Roberto Alessi che il gesto della giovane è assolutamente da condannare, in quanto derivata dall'ignoranza che serpeggia nei più giovani.

Clizia Incorvaia fuori dal Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro in crisi

Clizia Incorvaia continua a far parlare di sé dopo essere stata squalificata dal Grande Fratello Vip. L'affascinante influencer siciliana, infatti, ha dovuto dire addio al montepremi in seguito ad un bruttissimo litigio con Andrea Denver a bordo piscina. In quel frangente, l'ex di Francesco Sarcina ha definito il modello 'Sei un Buscetta'. Affermazioni che hanno sconvolto il web e suscitato l'indignazione degli amanti del Reality Show di Canale 5.

Nonostante questo, l'Incorvaia ha potuto contare sull'appoggio di Paolo Ciavarro, con il quale ha intrapreso una storia d'amore sotto i riflettori della casa più spiata d'Italia. In questo frangente, il figlio di Eleonora Giorgi è apparso disperato per la squalifica della donna, tanto da lasciarsi andare ad un pianto liberatorio. A tal proposito, l'attrice ha sempre sostenuto il primogenito, nonostante abbia mostrato alcune iniziali perplessità per la sua conoscenza con Clizia.

Eleonora Giorgi commenta la squalifica dell'Incorvaia

Eleonora Giorgi ha voluto commentare le frasi orribili pronunciate dall'Incorvaia all'interno della casa del Gf Vip. A tal proposito, Roberto Alessi ha rivelato il pensiero della madre di Paolo nel corso di un'ospitata a Pomeriggio 5, condotto da Barbara D'Urso. Nella fattispecie, il direttore di 'Novella 2000' ha detto che la Giorgi si è affezionata molto a Clizia, perché ama molto suo figlio.

Tuttavia, ha criticato le affermazioni dell'ex moglie di Francesco Sarcina con queste testuali parole: ''Questi ragazzi sono cresciuti un po' nell'ignoranza di quella che è una situazione gravissima in Italia".

Insomma, l'ex di Massimo Ciavarro ha espresso parole di condanna sulle esternazioni dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip. In effetti, l'influencer ha dimostrato di non essersi resa conto del suo gesto, fino alla resa dei conti in studio. Nel frattempo, la giovane si è recata sulla spiaggia di Fregene insieme a suo papà, dove attende di bere una birra insieme a Ciavarro, sebbene il più tardi possibile.