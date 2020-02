Ritorna come di consueto ogni domenica l'appuntamento con la decima stagione di "The Walking Dead" che, il prossimo 1 marzo, approderà sui teleschermi statunitensi sul canale AMC con il decimo episodio stagionale. La puntata 10x10 della Serie TV basata sul fumetto omonimo di Robert Kirkman, dal titolo "Stalker", verrà invece trasmessa in Italia su Fox, canale 112 di Sky, a partire dalle 21:00 di lunedì 2 marzo.

Dove eravamo rimasti: un ritorno col botto

La puntata 10x09 di The Walking Dead ha sancito il ritorno della serie dopo la tradizionale pausa invernale.

La mid-season premiere ha mostrato il gruppo dei sopravvissuti alle prese con una difficile fuga dalla trappola tesa da Alpha e i Sussurratori. La delegazione guidata da Daryl si è infatti ritrovata all'interno di una grotta, accerchiata da un'orda di vaganti. I vari componenti del gruppo si adoperano per cercare una via d'uscita attraverso gli stretti cunicoli, usati dagli stessi Sussurratori per entrare ed uscire dalle grotte.

Carol, ritenuta dai suo compagni colpevole di aver condotto i suoi amici dritti nella trappola di Alpha, continua ad agire senza un vero criterio ansiosa di avere la sua vendetta sulla leader dei Sussurratori.

Arrivati ad un passo dall'uscita la donna decide di sterminare l'orda con della dinamite lasciata dagli stessi Sussurratori all'interno della caverna. Daryl cerca di dissuadere l'amica che per sbaglio fa cadere una parte della dinamite sotto di loro, causando così un'esplosione. Il gruppo si dirige di corsa verso l'uscita ma non tutti riescono a farcela. La dinamite rimasta genera una nuova esplosione e Magna e Connie rimangono intrappolate.

Daryl, dopo aver tentato invano di scavare in preda alla disperazione, decide di rimanere nei pressi della caverna per cercare un'altra entrata e salvare le ragazze, mentre gli altri tornano a casa.

Nel frattempo al campo dei Sussurratori Negan avverte Alpha del possibile tradimento di Gamma. La leader del gruppo è inizialmente scettica nei confronti di Negan, ma Beta conferma ad Alpha il tradimento.

La donna decide quindi di "premiare" Negan, con il quale avrà in seguito un rapporto. Beta è invece incaricato di recuperare Gamma, in modo che possa essere giustiziata da Alpha stessa in maniera esemplare.

The Walking Dead 10x10: Gamma propone un accordo

L'episodio 10x10 di The Walking Dead vedrà protagonista proprio Gamma, la quale si presenta ad Alexandria in cerca di un accordo con Padre Gabriel. La donna, dopo aver rivelato la posizione dell'orda a disposizione dei Sussurratori, è conscia di non poter più tornare al loro accampamento in quanto pagherebbe con la vita. Assieme a lei arriva ai cancelli della città uno sparuto gruppo di Sussurratori, i quali informeranno Padre Gabriel e gli altri sulla sorte dei loro amici, caduti nella trappola di Alpha.

Daryl è nel frattempo nei pressi della caverna, in cerca di una strada alternativa che gli permetta di trarre in salvo Megan e Connie. L'uomo dovrà essere abile a non farsi scoprire da alcuni Sussurratori o dalla stessa Alpha. Ad Alexandria invece incombe il pericolo di Beta, che sembra deciso a fare irruzione nella comunità.