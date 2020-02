Valeria Bigella è l'ospite dell'undicesima puntata di Rivelo, insieme a Sara Croce. Il programma, condotto dalla celebre ballerina di Amici Lorella Boccia, viene trasmesso su Real Time ogni giovedì in prima serata. La Bigella - giovane influencer ed ex partecipante di Uomini e Donne e Temptation Island - ha parlato di presente, passato e futuro, terminando la lunga intervista con un'inaspettata rivelazione sulla sua vecchia relazione con Alessio Bruno.

Valeria Bigella: 'Non ho copiato Giulia De Lellis'

La Bigella racconta alla conduttrice del suo passato e di come ha cambiato professione qualche anno fa: 'Facevo la commessa nel negozio di abbigliamento del mio ex fidanzato. Avevamo intrapreso questo percorso insieme perché volevamo creare qualcosa insieme. Andava tutto alla perfezione, non ci mancava nulla". Poi quando è terminata la relazione se n'è andata e lui ha chiuso definitivamente il negozio. E lei è diventata influencer e ha lanciato un mio brand di costumi.

'È sempre stato il mio sogno'.

A chi la accusa di aver copiato Giulia De Lellis risponde sorridendo: 'Non è questione di copiare, perché se fai il modello basico, è quello. Non ho copiato da nessuno, anche perché la mia collezione è uscita prima della sua. Il mio progetto era già realizzato ancora prima che uscisse quello di Giulia'.

Valeria Bigella: 'Ho ricevuto proposte indecenti ma non ho denunciato'

La Bigella confessa di non essere mai scesa a compromessi nonostante avesse potuto: 'Ho ricevuto diverse proposte indecenti. Mi avevano proposto di lavorare in televisione. Non ho denunciato perché ero giovane e superficiale, soltanto ora la vedo come una cosa forte'.

All'influencer sono stati attribuiti diversi flirt con dei calciatori, a suo dire tutti inventati: 'Tutti i flirt che mi hanno attribuito sono falsi'.

Patrick Cutrone è falso, Alessio Romagnoli anche. 'Ovviamente non sono una santa e i flirt estivi ci sono stati. Ho conosciuto un ragazzo a Formentera e c'è ancora, non fa parte di questo mondo, si chiama Giovanni. Ci stiamo conoscendo, vediamo come va. Sono un po' difficile ultimamente per le batoste che ho ricevuto'.

Sul perché le sue relazioni sembrano non andare mai a buon fine risponde: 'Sono arrivata alla conclusione che il problema non sono io. Forse siamo in un'era in cui l'anima di una persona non conta più. Gli uomini come i nostri papà non esistono più. Fondamentalmente è difficile per questo'.

Valeria Bigella: 'La storia con Apicella non la ritengo importante'

Valeria fu scelta dal tronista Gianfranco Apicella a Uomini e Donne. Sulla loro relazione racconta: 'È stata una storia molto breve, durata giusto un'estate. Non andavamo d'accordo, vivevamo lontani e litigavamo molto spesso. Io ero molto gelosa, abbiamo deciso di prendere strade differenti alla fine. È durata talmente poco che non la ritengo una storia importante'.

'Io e Alessio Bruno eravamo già in crisi prima di partecipare a Temptation Island. Non eravamo felici al 100%. Stavamo insieme da sei anni, avevamo un rapporto un po' piatto e abbiamo deciso di metterci in gioco per capire se dopo tanti anni era ancora amore o solo abitudine.

Dopo il programma è stato difficilissimo, ero cambiata. Lui ha cercato di ricostruire però era troppo tardi. Ci siamo detti addio entrambi, ma forse sono stata io per prima con i miei atteggiamenti. Non mi manca, gli voglio bene. Lo penso però'.

Valeria Bigella sulla condanna per spaccio dell'ex: 'Sono scossa, volevo sposarlo'

Il suo ex fidanzato Alessio Bruno - attualmente fidanzato con la presentatrice sportiva Eleonora D'Alessandro - è stato condannato per spaccio di stupefacenti a 2 anni e 8 mesi: 'L'ho risentito tramite altre persone per assicurarmi che stesse bene. Quando l'ho saputo ero scioccata, però ognuno della sua vita fa quello che vuole.

Non penso che quando stava con me facesse questo'. E aggiunge: 'Sono scossa perché è un discorso che mi ha toccata e mi ha fatto male. Alessio è stato il mio più grande amore. L'avrei sposato, pensavo fosse l'uomo della mia vita'.

La Boccia dichiara che Alessio Bruno si sarebbe dedicato a queste attività illecite per mantenere un tenore di vita alto alla sua attuale ragazza, frase smentita dallo stesso Bruno su Instagram: 'La signorina Boccia dovrebbe documentarsi meglio, non capisco come potete permettervi di dire una cosa simile. Non lo accetto, leggete meglio gli atti. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto solo per il mio ego e ora pago'.

La Bigella: 'Dopo TI ho sofferto di attacchi di panico, la Affi Fella? Mi ha presa in giro'

'Ho iniziato a soffrire di attacchi di panico dopo Temptation Island. Ci attaccavano ed è difficile sopportare una cosa del genere se non sei forte caratterialmente'. Nel programma ha conosciuto anche l'ex amica Sara Affi Fella, protagonista del triangolo amoroso con Nicola Panico e Vittorio Parigini nel mentre che era seduta sul trono di Uomini e Donne. Su di lei racconta: 'Io ero amica di Sara, lei no. Mi ha presa in giro, diceva un mucchio di cavolate. Le ho aperto la mia casa come una sorella. Vengo sempre tradita perché sono troppo buona'.

Valeria ha provato ad amare ancora dopo Alessio con il calciatore Davide Petrucci: 'Ci siamo conosciuti all'aeroporto di Ibiza. Poi mi ha scritto su Instagram e abbiamo passato quattro giorni insieme a Dubai a scatola chiusa. Sono stati giorni molto belli, intensi e passionali. Da lì è nata la nostra relazione. Lui giocava in Turchia e io facevo avanti e indietro Roma-Istanbul'. E continua: 'L'ho aiutato in un suo momento particolare di vita, non me ne pento, ma dopo Alessio non ho più amato nessuno', confessa.

Valeria rivela: 'Penso spesso al figlio che io e Alessio abbiamo perso'

Valeria rivela alla Boccia un segreto mai detto a nessuno che forse spiega come mai la ragazza sembra ancora legata alla sua vecchia relazione con Alessio Bruno: 'C'è una cosa che mi lega a questa relazione e che mi ha segnata.

Penso a come sarebbe stato il mio futuro con lui. Il primo anno che stavo con Alessio ho avuto un aborto spontaneo. Aspettavamo un figlio. Questa cosa mi ha traumatizzata. Lo volevo quel bambino, ma con il senno di poi ti dico che era destino. Ci penso spesso, penso se questa gravidanza fosse andata a buon fine come sarebbe stata la nostra vita. Facevo già pensieri da mamma, anche se ero tanto giovane e anche un po' immatura per affrontare un discorso del genere. Non l'ho mai detto neanche a mia mamma'.

Nel frattempo su Instagram il suo ex fidanzato smentisce questa notizia, precisando che l'aborto è stato voluto perché entrambi non si sentivano in grado di portare avanti la gravidanza: 'Non capisco perché Valeria abbia deciso di portare in televisione un argomento del genere, stravolgendolo completamente', scrive in una stories.